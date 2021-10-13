В Україні смертність від COVID зросла більш ніж вдвічі: оприлюднені лячні цифри

В Україні фіксують погіршення епідеміологічної ситуації та збільшення кількості нових випадків заражень на коронавірус - вдвічі більше за 2 тижні та в 5 разів за місяць. При цьому більш ніж удвічі збільшилася кількість смертей пацієнтів з COVID-19.

Про це йдеться в новому дослідженні і прогнозі розвитку епідемії на сайті НАН України.

В огляді ситуації з коронавірусом в країні зазначається, що за 2 тижні кількість позитивних результатів тестів ПЛР зросла у 2,1 раза. Збільшилося число нових госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом в 1,7 раза. Смертність зросла в 2,3 раза.

Так, середня кількість нових заражень COVID-19 збільшилася до 13175 людей на день. Середня кількість смертей становить 264 смертей на день в середньому за останній тиждень.

Зауважується, що за більшістю показників нинішня COVID-хвиля зрівнялася і перевищила минулорічну осінню.

"Зокрема, смертність уже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – уже на 6%, і продовжує стрімко зростати", - йдеться в повідомленні.

Прогнози щодо нових заражень та "омолодження" коронавірусу

Вчені прогнозують вже на цьому тижні рекордні значення кількості нових захворювань. Втім, є ймовірність, що цьому завадять довгі вихідні (з 14 по 17 жовтня включно), які "традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень".

У НАН попереджають, що якщо поточні тенденції збережуться, можна очікувати досягнення показників весняної хвилі коронавірусу вже через 1-2 тижні.

Дослідники звернули увагу, що в Україні захворюваність серед дітей стала найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації "наближається до абсолютних максимумів".

Де складається найважча ситуація

Регіонами з найбільш загрозливою ситуацією, з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є:

Запорізька область,

Одеська область,

Луганська область,

Чернівецька область,

Житомирська область,

Харківська область.

"У деяких областях кількість зайнятих ліжок вже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - йдеться в огляді.