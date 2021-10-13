МОЗ пропонує розширити перелік професій для обов’язкової вакцинації
Міністерство охорони здоров'я України пропонує доповнити Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Перелік буде доповнений соціальними працівниками та працівниками деяких держпідприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Пропонується доповнити перелік працівниками:
- Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.
Раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій для обов’язкової вакцинації.
Згідно з наказом від МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності