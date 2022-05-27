Що потрібно їсти вагітним, щоб дитина народилася розумною: детальна інструкція

Які продукти покращать розвиток плоду

Як пише 4mama, зазвичай, після проведення необхідних оглядів та аналізів акушер-гінеколог призначить вагітній фолієву кислоту до 13 тижня.

Фолієва кислота і йод допомагають правильно розвинути мозок та здатні збільшити IQ дитини. Ця кислота міститься у печінці, шпинаті, квасолі, горіхах і ячній крупі. Морська капуста та морська риба збагачені великою кількістю йоду.

Також для формування мозку потрібно вживати продукти, які містять цинк. Мова йде про печінку, кедрові горіхи, яловичину, горох, квасолю і баранину.

Окрім того, вагітній необхідні жирні кислоти омега-3. Ці речовини є у лляному насінні, печінці тріски, оливковій олії, волоських горіхах, скумбрії і оселедцеві. Зокрема, омега-3 кислоти покращують розвиток мозку та зору в утробі.

Що не можна робити вагітним

Вагітним варто відмовитися від алкоголю. Він шкідливий у будь-якій кількості на всіх термінах вагітності, особливо - ранніх. Увесь алкоголь, який споживає вагітна, дістається і малюку. А його печінка та нирки ще не здатні виводити алкоголь з організму. Споживання алкоголю може мати дуже небезпечні наслідки для здоров’я плоду.



Курити під час вагітності також вкрай шкідливо. Не наражайте дитину на небезпеку і відмовтеся від цієї звички, щойно дізналися про свій новий стан.



Самолікування в принципі шкідливе та небезпечне заняття, але вагітна несе відповідальність і за свою дитину, тож не варто призначати собі ліки самостійно.

Повсякденне життя неможливе без комп'ютерів і планшетів, особливо для тих, чия робота безпосередньо пов'язана з гаджетами. Проте всі вони мають електромагнітне випромінювання, яке потрібно обмежити вагітним на ранніх термінах. Річ у тому, що електромагнітні хвилі також призводять до пороків розвитку у плода.

Стреси - небезпечна річ для майбутньої мами. Їх потрібно всіляко уникати. У крайньому разі, якщо жінка нервує, можна призначити препарати валеріани для нормалізації психоемоційного стану.