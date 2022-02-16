Не можна стригтися і пити каву: лікар розвінчала популярні міфи про вагітність

Навколо вагітності існує безліч заборон і міфів, в деякі з яких давно пора перестати вірити.

Лікар акушер-гінеколог Ольга Білоконь на своїй сторінці в Instagram згадала деякі популярні міфи про вагітність і розповіла, як йдуть справи насправді.

Міф №1. Вагітним можна пропускати по келишку червоного, дорогого вина. Яка шкода? Суцільна користь! Корисно для гемоглобіну, судин, імунітету.



Правда

Алкоголь з материнської крові прекрасно потрапляє до дитини через пуповину.

Дослідженнями доведено, що вживання алкоголю під час вагітності може бути пов'язано з викиднями, мертвонародженням, а також з низкою довічних фізичних, поведінкових і розумових порушень у дитини в майбутньому, відомих під назвою фетальний алкогольний синдром (ФАС).



Якщо ви випили алкоголь, не знаючи, що вагітні - не страшно. Страшно, якщо ви продовжуєте навмисно це робити, прикриваючись якоюсь міфічною користю або чиїмись абсурдними рекомендаціями.



Безпечних доз алкоголю для вагітних ми не знаємо. На сьогоднішній день таких не існує. Безпечного часу для його вживання (можна в третьому триместрі, не можна в першому) - теж. Алкоголь під час вагітності - табу.



Міф № 2. Можна розрахувати стать дитини.

В інтернеті купа аферистів, які по місяцю, зіркам, "оновленню" крові, даті народження/весілля/першої шлюбної ночі, по дню циклу або китайським календарем із задоволенням "допоможуть" вам зачати хлопчика чи дівчинку. Деякі беруть за це гроші і примудряються збивати цілий статок, продаючи повітря.



Правда

Шанси зачати хлопчика чи дівчинку практично однакові (~ 50/50), повністю залежать від батька, від того, який саме сперматозоїд (Х або У) з сотень мільйонів запліднить яйцеклітину.



Єдиний гарантований спосіб народження дитини певної статі - ЕКО з смт. Варіант дорогий і заборонений законом у багатьох країнах. Всі інші методи (пози під час сексу, статеві акти ближче або далі від дня овуляції, спринцювання піхви содою і ін.) - практично не впливають на ваші шанси і можуть бути шкідливі.



Міф № 3. Не можна фарбувати волосся, нігті, приймати гарячу ванну.



Правда

Під час вагітності абсолютно безпечно приймати теплу ванну, але необхідно уникати перегріву. Не повинно бути занадто жарко і гаряче.

Фарбувати волосся і нігті, звичайно ж, можна, в добре провітрюваному приміщенні. Це не пов'язано ні з якими ризиками для дитини.

Міф № 4. Вагітним не можна кави

Правда

Можна, але не більше 200 мл кофеїну в день (приблизно 2 чашки еспресо). Кофеїн також присутній у багатьох газованих напоях, шоколаді, чаї, тому звертайте увагу на все, що ви п'єте і їсте, підраховуйте загальну кількість споживаного кофеїну в день.

Фото: міфи про вагітність, в які не варто вірити (instagram.com/doctor_belokon)