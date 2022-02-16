ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не можна стригтися і пити каву: лікар розвінчала популярні міфи про вагітність

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 09:41
Не можна стригтися і пити каву: лікар розвінчала популярні міфи про вагітність Фото: міфи про вагітність (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Навколо вагітності існує безліч заборон і міфів, в деякі з яких давно пора перестати вірити.

Лікар акушер-гінеколог Ольга Білоконь на своїй сторінці в Instagram згадала деякі популярні міфи про вагітність і розповіла, як йдуть справи насправді.

Міф №1. Вагітним можна пропускати по келишку червоного, дорогого вина. Яка шкода? Суцільна користь! Корисно для гемоглобіну, судин, імунітету.

Правда

Алкоголь з материнської крові прекрасно потрапляє до дитини через пуповину.
Дослідженнями доведено, що вживання алкоголю під час вагітності може бути пов'язано з викиднями, мертвонародженням, а також з низкою довічних фізичних, поведінкових і розумових порушень у дитини в майбутньому, відомих під назвою фетальний алкогольний синдром (ФАС).

Якщо ви випили алкоголь, не знаючи, що вагітні - не страшно. Страшно, якщо ви продовжуєте навмисно це робити, прикриваючись якоюсь міфічною користю або чиїмись абсурдними рекомендаціями.

Безпечних доз алкоголю для вагітних ми не знаємо. На сьогоднішній день таких не існує. Безпечного часу для його вживання (можна в третьому триместрі, не можна в першому) - теж. Алкоголь під час вагітності - табу.

Міф № 2. Можна розрахувати стать дитини.

В інтернеті купа аферистів, які по місяцю, зіркам, "оновленню" крові, даті народження/весілля/першої шлюбної ночі, по дню циклу або китайським календарем із задоволенням "допоможуть" вам зачати хлопчика чи дівчинку. Деякі беруть за це гроші і примудряються збивати цілий статок, продаючи повітря.

Правда

Шанси зачати хлопчика чи дівчинку практично однакові (~ 50/50), повністю залежать від батька, від того, який саме сперматозоїд (Х або У) з сотень мільйонів запліднить яйцеклітину.

Єдиний гарантований спосіб народження дитини певної статі - ЕКО з смт. Варіант дорогий і заборонений законом у багатьох країнах. Всі інші методи (пози під час сексу, статеві акти ближче або далі від дня овуляції, спринцювання піхви содою і ін.) - практично не впливають на ваші шанси і можуть бути шкідливі.

Міф № 3. Не можна фарбувати волосся, нігті, приймати гарячу ванну.

Правда

Під час вагітності абсолютно безпечно приймати теплу ванну, але необхідно уникати перегріву. Не повинно бути занадто жарко і гаряче.

Фарбувати волосся і нігті, звичайно ж, можна, в добре провітрюваному приміщенні. Це не пов'язано ні з якими ризиками для дитини.

Міф № 4. Вагітним не можна кави

Правда

Можна, але не більше 200 мл кофеїну в день (приблизно 2 чашки еспресо). Кофеїн також присутній у багатьох газованих напоях, шоколаді, чаї, тому звертайте увагу на все, що ви п'єте і їсте, підраховуйте загальну кількість споживаного кофеїну в день.

Не можна стригтися і пити каву: лікар розвінчала популярні міфи про вагітністьНе можна стригтися і пити каву: лікар розвінчала популярні міфи про вагітністьНе можна стригтися і пити каву: лікар розвінчала популярні міфи про вагітністьФото: міфи про вагітність, в які не варто вірити (instagram.com/doctor_belokon)

Як ми повідомляли раніше, вчені розповіли, чи небезпечна вакцинація від COVID - 19 для вагітних.

Ми також писали, що категорично не можна їсти вагітним.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременная Поради лікаря
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022