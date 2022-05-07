Потрібна термінова допомога бійцям на фронт: волонтер просить підтримати

Українським воїнам на фронт необхідно придбати коптери Аутел. Вони коштують 108 тисяч гривень, з них вже є 47 тисяч гривень.

Волонтер просить українців допомогти з купівлею коптерів на фронт (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Прошу допомоги і репосту. Тривають пекельні бої, рашисти прагнуть до перемоги на 9 травня, але свята у них не буде, тому що наші захисники їм цього не дозволять. Треба викупити ще два коптера Аутел 108 тисяч гривень, вже є 47 тис. Дрони, це очі, це коригування вогню і скидання по ворожих підрозділах. Прошу допомогти, у кого є можливість", - написала Юсупова.

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