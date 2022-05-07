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Потрібна термінова допомога бійцям на фронт: волонтер просить підтримати

Волонтер просить про допомогу для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським воїнам на фронт необхідно придбати коптери Аутел. Вони коштують 108 тисяч гривень, з них вже є 47 тисяч гривень.

З проханням допомогти грошима написала відомий волонтер Наталія Юсупова.

"Прошу допомоги і репосту. Тривають пекельні бої, рашисти прагнуть до перемоги на 9 травня, але свята у них не буде, тому що наші захисники їм цього не дозволять. Треба викупити ще два коптера Аутел 108 тисяч гривень, вже є 47 тис. Дрони, це очі, це коригування вогню і скидання по ворожих підрозділах. Прошу допомогти, у кого є можливість", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

4441 1144 5680 8508 Монобанк

IBAN UA643220010000026209326376076

ІПН / ЄДРПОУ 2795405900

4441111447002464 Монобанк

UA333220010000026206304456676

ІПН / ЄДРПОУ 2653916860

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

Волонтер просить українців допомогти з купівлею коптерів на фронт (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Як ми раніше писали, професор УжНУ в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів.

Раніше ми писали про 15-річну дівчинку, яка з простреленими ногами вивезла дорослих з Попасної.

Також повідомлялося, що Тарас Тополя показав зустріч з "русским миром" в Харкові.

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волонтер