ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потрібна допомога: у Київ прибув борт з пораненими на фронті воїнами

STYLERПотрібна допомога    13.03.2020 - 20:09
Потрібна допомога: у Київ прибув борт з пораненими на фронті воїнами
У Київ прибув борт з пораненими бійцями ЗСУ (колаж РБК-Україна)

Поранених військових привезли на "швидких" і госпіталізували в Києві

Українців просять допомогти пораненим бійцям ЗСУ, яких доставили в Київ у військовий госпіталь відразу в реанімацію. Відома волонтерка Наталя Юсупова опублікувала перелік предметів першої необхідності, включаючи продукти харчування для українських захисників, госпіталізованих з передовою на Донбасі.

Зазначається, що борт із пораненими воїнами прибув до столиці з Борисполя. У них кульові та осколкові поранення, є контужені та з важкими травмами.

"За 12 днів березня загинуло 9 українських вояків і 42 бійця отримали поранення. Цифри жахливі для "перемир'я", - написала Юсупова у своєму Facebook.

Волонтерка розповіла, що є постійна потреба в питних йогуртах, воді, соках, ковбасних виробах і сирах, а також каві, чаю, солодощах - все це потрібно щодня.

"Ще зі звітів, за останні два тижні оплатила апарат для операційної 44 тис, слухові апарати для воїна 40 тис, оплатила ліки для онкохворого бійця 113 тис, купила тактичний рюкзак 7 тис, одяг 2800 і 5700 тис, на ліки ще 5 тис і 5 тис, всього більше ніж на 200 тис грн", - йдеться у публікації.

Юсупова також опублікувала в мережі чеки за зроблені покупки.

Військовий госпіталь розташований на вулиці Госпітальна, 18, відділення - травматологія.

"Зараз карантин, хто хоче прийти, пишіть у коментах або в особисті повідомлення, заздалегідь... Карти для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват і 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала вона.

Потрібна допомога - у Київ прибув борт з пораненими воїнами з передової (Фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Як повідомлялося раніше, 10 березня в лікарні Дніпра із зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі вертольотами доставили чотирьох поранених українських воїнів.

12 березня окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі Зайцевого, в результаті чого був поранений український боєць.

Знаменитий український музикант потребує допомоги: обширний інфаркт Потрібна допомога: дівчина з донорським серцем звернулася до українців
Новини України волонтерукраинские военныенужна помощь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся