Потрібна допомога українським захисникам! Волонтери оголосили терміновий збір коштів

На що потрібні кошти

"Термінові потреби на фронт. Район Бахмут та Сєвєродонецьк, там йдуть вже пекельні бої. Розвідники залишилися без дронів", - розповіла Наталія Юсупова.

Вона повідомила, що терміново потрібно придбати три коптери - 2 Аутела і Мавік 3 Комбо. Ціна одного - від 52 тисяч гривень.

"Це 52 тисячі гривень і 100 тисяч гривень. Дрони працюють на знищення ворога і ворожої техніки. Вони дуже потрібні", - додала Юсупова.

Також на фронт потрібен генератор і ліки - військовим і в госпіталь. Загальна сума - 50 276 гривень.

Наталія Юсупова опублікувала і звіт про те, куди йдуть кошти, які перераховують українці.

"Купила колеса 31 тисяча гривень, апарати АЗФ для тяжкопоранених - 60 тисяч, дрон Аутел - 100 тисяч, комплект батарей - 12700. Збирала на станції та батареї для медиків, викупила і вже відправила на фронт - 99 тисяч гривень. Прошу допомогти на потреби для фронту. Кожна копійка - це допомога!"- підкреслила волонтер.

Реквізити для збору коштів

Пайпал pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк