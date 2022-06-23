Потрібна допомога українським захисникам! Волонтери оголосили терміновий збір коштів

Волонтер Наталія Юсупова оголосила збір коштів на потреби українських військових, які знаходяться в районі Бахмута та Сєвєродонецька.
Реквізити для збору коштів Юсупова розмістила на своїй сторінці в Facebook.
"Термінові потреби на фронт. Район Бахмут та Сєвєродонецьк, там йдуть вже пекельні бої. Розвідники залишилися без дронів", - розповіла Наталія Юсупова.
Вона повідомила, що терміново потрібно придбати три коптери - 2 Аутела і Мавік 3 Комбо. Ціна одного - від 52 тисяч гривень.
"Це 52 тисячі гривень і 100 тисяч гривень. Дрони працюють на знищення ворога і ворожої техніки. Вони дуже потрібні", - додала Юсупова.
Наталія Юсупова опублікувала і звіт про те, куди йдуть кошти, які перераховують українці.
"Купила колеса 31 тисяча гривень, апарати АЗФ для тяжкопоранених - 60 тисяч, дрон Аутел - 100 тисяч, комплект батарей - 12700. Збирала на станції та батареї для медиків, викупила і вже відправила на фронт - 99 тисяч гривень. Прошу допомогти на потреби для фронту. Кожна копійка - це допомога!"- підкреслила волонтер.
Пайпал pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 Приват, Юсупова
4441 1144 1757 8794 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
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