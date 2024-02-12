Нутрициолог рассказала, почему люди испытывают злость и раздражение, когда голодны
Все хотя бы раз в жизни слышали фразу: "Злой, потому что голоден". Плохое настроение часто списывают на голод или истощение. Многие в такой ситуации лакомятся сладкими, чтобы повысить уровень энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Почему возникает такое состояние
По словам эксперта, что когда-то, если она не перекусывала всего несколько часов, у нее возникало такое состояние:
- резко падала энергия, кружилась голова
- даже могли начать трястись руки (тремор)
- эмоциональное состояние - агрессия
- желание только одно - как можно быстрее положить что-то в рот, и желательно сладкое
"Пока я не узнала, что это состояние не норма и не разобралась с этим. Сейчас даже если я голодна, я не ела 4-5-6 часов, у меня всего вышеперечисленного не будет. Будет только естественное состояние голода, и желание поесть" не сладкой, а питательной сытной пищи", - говорится в сообщении.
Такое состояние называется гипогликемией.
Резкое падение уровня сахара крови происходит тогда, когда раньше произошло резкое повышение уровня сахара крови (гипергликемия).
Даже если вы правильно питаетесь, не курите и не пьете, вы можете иметь инсулинорезистентность. В крайнем случае, такое состояние может привести к сахарному диабету второго типа.
Что происходит с организмом
Вот что делает инсулинорезистентность с организмом человека:
- "ворует" уровень энергии
- повышает артериальное давление (особенно в возрасте 40+)
- не дает похудеть, сбросить лишний вес (зависит от особенностей телосложения)
- поддерживает системное хроническое воспаление
- разрушает здоровье сосудов (ССЗ- номер 1 по количеству смертности)
- усложненное течение COVID
- приводит организм в состояние стресса
У каждого человека индивидуальное чувство голода и насыщенности. Поэтому нужно исследовать собственное чувство голода и не допускать негативных ощущений. Для этого можно делать небольшие перекусы.
Быстрые углеводы быстро попадают в кровь и резко повышают уровень глюкозы. За ним выделяется инсулин, снижающий уровень глюкозы.
Ранее мы сообщали, какие продукты категорически нельзя есть на голодный желудок.
Также читайте, что нельзя есть вечером, чтобы не снились кошмары.