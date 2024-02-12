Нутриціолог розповіла, чому люди відчувають злість та роздратування, коли голодні

Усі хоча б раз у житті чули фразу: "Злий, бо голодний". Поганий настрій часто списують на голод чи виснаження. Багато хто у такій ситуації ласує солодким, щоб підвищити рівень енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин .

Чому виникає такий стан

За словами експерта, що колись, якщо вона не перекушувала всього кілька годин, у неї виникав такий стан:

різко падала енергія, паморочилося в голові

навіть могли почати трястись руки (тремор)

емоційний стан - агресія

бажання тільки одне - якнайшвидше покласти щось у рот, і бажано солодке

"Поки я не дізналася, що цей стан не норма і не розібралася з цим. Зараз навіть якщо я голодна, я не їла 4-5-6 годин, у мене всього перерахованого вище не буде. Буде лише природний стан голоду, і бажання поїсти не солодкої, а поживної ситної їжі", - йдеться у повідомленні.

Такий стан називається гіпоглікемія.

Різке падіння рівня цукру крові відбувається тоді, коли раніше відбулося різке підвищення рівня цукру крові (гіперглікемія).

Навіть якщо ви правильно харчуєтесь, не курите та не п'єте, то ви можете мати інсулінорезистентність. В крайньому разі такий стан може призвести до цукрового діабету другого типу.

Що стається з організмом

Ось що робить інсулінорезистентність з організмом людини:

"краде" рівень енергії

підвищує артеріальний тиск (особливо у віці 40+)

не дає схуднути, скинути зайву вагу (залежить від особливостей статури)

підтримує системне хронічне запалення

руйнує здоров’я судин (ССЗ- номер 1 за кількістю смертності)

ускладнений перебіг COVID

приводить організм у стан стресу

У кожної людини індивідуальне відчуття голоду та насиченості. Тому потрібно досліджувати власне відчуття голоду та не допускати негативних відчуттів. Для цього можна робити невеликі перекуси.

Швидкі вуглеводи швидко потрапляють у кров і різко підвищують рівень глюкози. За ним виділяється інсулін, що знижує рівень глюкози.