Врач из Японии назвала блюдо №1 для долголетия и силы
Врач-диетолог из Японии назвала одно суперполезное блюдо, которое поможет вам дожить до 100 лет и быть сильными. По ее словам, в Японии все долгожители используют именно этот продукт.
О каком именно продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Что нужно есть для долгой жизни
Морские водоросли всегда являлись основным продуктом японской кухни, и их можно добавлять ко многим блюдам.
Диетолог Нара говорит, что дома у нее наиболее распространены шесть морских водорослей: комбу, вакаме, нори, хиджики, кантен и аонори.
Чем полезны водоросли?
Морские водоросли едят во всем мире на протяжении веков и являются основным блюдом восточноазиатской и тихоокеанской кухонь. Однако мало кто знает, что они богаты полисахаридами. Это тип углеводов, используемый пищевой промышленностью как загуститель и эмульгатор.
Морские водоросли очень полезны (фото: natu.care)
Эти полисахариды действуют в качестве пищевых волокон и способствуют здоровью кишечника как пребиотический источник пищи для полезных кишечных бактерий.
Кроме того, они содержат профилактические компоненты, включая полифенолы, каротиноиды и жирные кислоты омега-3.
Еще одна хорошая новость: морские водоросли имеют низкую калорийность из-за высокого содержания клетчатки и воды.
В морских водорослях есть:
- Клетчатка, растворимая и нерастворимая
- полисахариды
- Полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты (DHA и EPA)
- Йод (ламинария и другие бурые водоросли)
- Калий
- Железо (коричневые морские водоросли саргассум)
- Магний (ламинария японская бурая морская водоросль)
- Сахарный спирт (маннит, сорбит) Фитохимические вещества (полифенолы, каротиноиды)
- Натрий варьируется в широких пределах
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