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Полезны ли замороженные овощи из магазина: нутрициолог рассказала всю правду

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Вторник 04 апреля 2023 19:58
Полезны ли замороженные овощи из магазина: нутрициолог рассказала всю правду Полезны ли замороженные овощи из магазина (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой цены на свежие овощи и ягоды значительно повышаются, поэтому многие покупают их в замороженном виде в магазинах. Однако следует знать, сохраняют ли в них все витамины.

Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instgaram.

Как замораживают овощи

По ее словам, замороженные овощи, продающиеся в магазинах, проходят следующие этапы:

  • овощи собирают на пике спелости;
  • моют;
  • бланшируют;
  • замораживают;
  • упаковывают в течение нескольких часов после уборки.

Нутрициолог говорит, что обычно в этом процессе нет никаких химикатов.

Утрачиваются ли питательные вещества

У быстрозамороженных овощей есть одно несомненное преимущество - они уже вымыты, почищены и нарезаны, поэтому их удобно и быстро готовить.

Больше всего на содержание питательных веществ влияет этап бланширования, теряется около 10-50% водорастворимых витаминов в зависимости от вида овощей. К тому же меняется цвет и текстура.

В общем, витамин С в свежих овощах начинает снижаться сразу после сбора урожая и продолжает это делать во время хранения.

Шоковая заморозка сохраняет не только максимум питательных веществ, но также форму, структуру и цвет овощей.

Мгновенное влияние крайне низких температур не дает воде, содержащейся в овощах, фруктах и ягодах, превратиться в крупные кристаллы льда. Таким образом, клеточные оболочки остаются целыми, полезные вещества - невредимыми.

Блюда из замороженных овощей подходят тем, кто не любит много и долго готовить, кроме того это бюджетный способ дополнить рацион витаминами.

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