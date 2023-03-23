Нутрициолог назвала 10 украинских суперфудов, которые следует включить в рацион

Суперфудами называют продукты, имеющие высокое содержание питательных веществ, витаминов и микроэлементов и уникальные по своим свойствам. Однако многие такие продукты знакомы украинцам еще с детства.

Об этом сообщила нутрициолог Людмила Матишинец в Instagram .

Действительно ли суперфуды полезны

По ее словам, когда речь заходит о суперфудах - источниках полезных веществ в максимальной их концентрации, то все почему-то думают о зарубежных продуктах натурального происхождения.

Эксперты утверждают, что суперфуд - это такая же пища, которая содержит несколько более высокую концентрацию какого-либо микроэлемента, чем другие продукты. Поэтому, чтобы извлечь максимальную пользу, следует составить сбалансированный режим питания, в котором найдется место обычным продуктам и суперфудам.

Полезные продукты

Однако есть 10 украинки продуктов и овощей, которые имеют много полезных элементов. В список нутрициолог отнесла:

Тыкву;

Квашеную капусту;

Свеклу;

Семена льна;

Грецкие орехи;

Чернику;

Шиповник;

Вишню;

Сало;

Зелень (петрушка, укроп и т.д.).

Нутрициолог добавила, что привычные для повседневного потребления украинца продукты являются источником веществ, защищающих от онкопатологии. К тому же они абсолютно доступны и хорошо усваиваются.