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Нутрициолог назвала 10 украинских суперфудов, которые следует включить в рацион

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Четверг 23 марта 2023 16:05
Нутрициолог назвала 10 украинских суперфудов, которые следует включить в рацион Какие украинские продукты имеют много пользы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Суперфудами называют продукты, имеющие высокое содержание питательных веществ, витаминов и микроэлементов и уникальные по своим свойствам. Однако многие такие продукты знакомы украинцам еще с детства.

Об этом сообщила нутрициолог Людмила Матишинец в Instagram.

Действительно ли суперфуды полезны

По ее словам, когда речь заходит о суперфудах - источниках полезных веществ в максимальной их концентрации, то все почему-то думают о зарубежных продуктах натурального происхождения.

Эксперты утверждают, что суперфуд - это такая же пища, которая содержит несколько более высокую концентрацию какого-либо микроэлемента, чем другие продукты. Поэтому, чтобы извлечь максимальную пользу, следует составить сбалансированный режим питания, в котором найдется место обычным продуктам и суперфудам.

Полезные продукты

Однако есть 10 украинки продуктов и овощей, которые имеют много полезных элементов. В список нутрициолог отнесла:

  • Тыкву;
  • Квашеную капусту;
  • Свеклу;
  • Семена льна;
  • Грецкие орехи;
  • Чернику;
  • Шиповник;
  • Вишню;
  • Сало;
  • Зелень (петрушка, укроп и т.д.).

Нутрициолог добавила, что привычные для повседневного потребления украинца продукты являются источником веществ, защищающих от онкопатологии. К тому же они абсолютно доступны и хорошо усваиваются.

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