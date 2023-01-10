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7 продуктов, которые ускоряют старение: диетолог поделилась списком

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Вторник 10 января 2023 07:05
7 продуктов, которые ускоряют старение: диетолог поделилась списком Какие продукты ускоряют старение (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Не только косметический уход влияет на нашу красоту и молодость. Одним с решающих факторов в этом вопросе является питание. Регулярное потребление некоторых продуктов может ускорить процессы старения. Другие же - наоборот сохраняют молодость.

О том, каким должно быть антивозрастное питание и каких продуктов следует избегать, чтобы продлить молодость, рассказала диетолог Ангела Федец в Instagram.

7 продуктов, которые ускоряют старение

"Хочу рассказать о продуктах, которые буквально извлекают из нас молодость и красоту. Так от чего стоит отказаться? Ловите перечень продуктов, которые ускоряют старение", - пишет эксперт.

Список:

  1. Возглавит перечень для каждого свой продукт, на который человек имеет индивидуальную клинически подтвержденную непереносимость или аллергию.
  2. Сахар-рафинад.
  3. Хлеб и сдоба из белой муки высшего качества.
  4. Рафинированные и технически переработанные продукты, а также растительные масла с высоким содержанием омега-6. Здесь следует выделить рафинированные масла, которые в процессе производства превращаются в трансжиры. Сюда можно отнести мясные переработанные продукты: сосиски, колбасы, паштеты, фарш.
  5. Продукты, содержащие конечные продукты гликации: очень зажаренное мясо, среди которого фаворитом является бекон, а также тосты, карамелизированный сахар (продукты с румяной корочкой).
  6. Алкоголь (особенно сладкий) и чрезмерное употребление кофе.
  7. Магазинные кетчупы, майонез и разные соусы. Следует поэкспериментировать и готовить здоровые вкусные альтернативы.

7 продуктов, которые продолжают молодость

Ангела Федец также поделилась списком продуктов, которые благодаря своему составу продолжают молодость. Поэтому их следует вводить в ежедневный рацион.

Список:

  1. Авокадо.
  2. Жирные сорта рыбы и морепродукты.
  3. Различные специи.
  4. Зелень. Это лидер по содержанию нужных веществ, в том числе фиолетовый базилик и капуста кейл. Меньше пользы в салате айсберг.
  5. Орехи и семена. Они нужны в крошечной порции 10-25 г, если съесть 100 г в день пойдет перекос в другую сторону и они не сработают на нашу молодость. Не тот случай, когда чем больше, тем лучше.
  6. Сыродавленное растительное масло, особенно льняное, кунжутное, оливковое, а также свежемолотые семена льна и кунжута.
  7. Сезонные овощи и ягоды всех цветов радуги. Можно употреблять в пищу и замороженные, они тоже полезны.

Недавно мы рассказывали о 3 самых полезных вариантах завтраков от диетолога Светланы Фус.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты не следует совмещать между собой, чтобы они не навредили здоровью.

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