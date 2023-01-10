7 продуктов, которые ускоряют старение: диетолог поделилась списком

Не только косметический уход влияет на нашу красоту и молодость. Одним с решающих факторов в этом вопросе является питание. Регулярное потребление некоторых продуктов может ускорить процессы старения. Другие же - наоборот сохраняют молодость.

О том, каким должно быть антивозрастное питание и каких продуктов следует избегать, чтобы продлить молодость, рассказала диетолог Ангела Федец в Instagram .

7 продуктов, которые ускоряют старение

"Хочу рассказать о продуктах, которые буквально извлекают из нас молодость и красоту. Так от чего стоит отказаться? Ловите перечень продуктов, которые ускоряют старение", - пишет эксперт.

Список:

Возглавит перечень для каждого свой продукт, на который человек имеет индивидуальную клинически подтвержденную непереносимость или аллергию. Сахар-рафинад. Хлеб и сдоба из белой муки высшего качества. Рафинированные и технически переработанные продукты, а также растительные масла с высоким содержанием омега-6. Здесь следует выделить рафинированные масла, которые в процессе производства превращаются в трансжиры. Сюда можно отнести мясные переработанные продукты: сосиски, колбасы, паштеты, фарш. Продукты, содержащие конечные продукты гликации: очень зажаренное мясо, среди которого фаворитом является бекон, а также тосты, карамелизированный сахар (продукты с румяной корочкой). Алкоголь (особенно сладкий) и чрезмерное употребление кофе. Магазинные кетчупы, майонез и разные соусы. Следует поэкспериментировать и готовить здоровые вкусные альтернативы.

7 продуктов, которые продолжают молодость

Ангела Федец также поделилась списком продуктов, которые благодаря своему составу продолжают молодость. Поэтому их следует вводить в ежедневный рацион.

Список: