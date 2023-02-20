Нутрициолог назвала масло, на котором нельзя жарить и запекать
Масло - это незаменимый продукт на кухне, без которого не обходится ни одно приготовление пищи. У каждого масла есть своя температура дымления, это та температура, при которой продукт превращается в опасный.
На каком масле можно жарить и запекать, а на каком нельзя рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram.
От чего зависит температура дымления?
Температура дымления масла зависит от:
- от состава жирных кислот (чем больше в масле насыщенных жиров и мононенасыщенных, тем выше эта критическая точка)
- от примесей, содержащихся в масле (именно поэтому в рафинированном масле точка дымления всегда выше).
Cписок точек дымления для распространенных масел:
- Льняное - 107
- Подсолнечное -107
- Подсолнечное высокоолеиновое -160
- Подсолнечная рафинированная -227
- Рапсовое -107
- Рапсовое рафинированное -203
- Сафлоровое-107
- Тыквенное-107
- Кукурузное -177
- Кукурузно рафинированное -232
- Греческого ореха -160
- Оливковое extra virgin - 160
- Оливковая virgin-210’
- Оливковая рафинированная - 200-243
- Соевое -160
- Кунжутное- 177
- Сливочное - 150-177
- Кокосовое- 177
- Кокосовое рафинированное- 204
- Сало, смалец - 190
- Пальмовое - 232
- Масло авокадо 190-204
- Авокадо рафинированное- 270
- Гхи (топленое сливочное)- 240-250
- Говяжий жир, гусиный-215
- Виноградных косточек -214
На каком масле можно жарить и запекать?
Если не принимать во внимание состав жирных кислот на вопрос их пользы, то, какое выдержит именно вашу термообработку.
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Ведь, жарка может происходить и при 100-140 градусов (без корочки) и при 140-165 и при 240. Поэтому, используйте то масло, которое подходит под ваш метод.
На каком масле лучше не жарить и не запекать?
Нельзя запекать в духовке при 180-220, смазывая оливковым extra virgin
Нельзя готовить выпечку на сливочном масле, или на нем жарить (следует брать топленое сливочное). Нельзя жарить на нерафинированных маслах -
подсолнечном, льняном, канони, тыквенном.
Напомним, что нутрициолог объяснила, на каком растительном масле нельзя готовить блюда.
Читайте также о минусах подсолнечного масла и чем можно его заменить.