Эксперт назвала основные минусы подсолнечного масла и чем его лучше заменить

Подсолнечное масло широко применяется в кулинарии для приготовления разных блюд и заправки салатов. Однако у него есть некоторые минусы, которые и наносят вред здоровью.

Об этом рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Instagram .

Минусы подсолнечного масла

Не самое лучшее для жарки

Эксперт говорит, что в подсолнечном масле преимущественно жиры Омега-6, которые при нагревании выделяют вредные канцерогенные элементы.

Поэтому если все-таки жарить на подсолнечном масле, то лучше выбирать рафинированное. Все потому, что она имеет более высокую температуру дымления.

Также не стоит жарить на кукурузном, пальмовом и соевом маслах, ведь они тоже имеют много Омега-6.

Оливковое масло лучше подходит для жарки, ведь имеет преимущественно Омега-9, поэтому не выделяет канцерогенов во время нагревания. Также подходит кокосовое и масло авокадо.

Не должно быть основой в рационе

Причиной является большое количество Омега-6. Кроме канцерогенности во время нагрева, Омега-6 действует еще так, что в организме не образуются гормоноподобные соединения, вызывающие спазмы и воспаления.

Однако снять эти спазмы могут другие соединения, образующиеся из Омега-3.

Специалист говорит, что важно, чтобы соотношение между Омега-3 и Омега-6 было 1:1.

Исследования указывают на то, что человек употребляет больше Омега-6, поэтому в организме возникают воспаления.

Чтобы в организме было достаточно Омега-3, нужно есть жирную рыбу, рыбий жир и грецкие орехи. За основу нужно выбирать кокосовое, оливковое и масло авокадо.