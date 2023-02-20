Нутриціолог назвала олію, на якій не можна смажити та запікати
Олія - це незамінний продукт на кухні, без якого не обходиться жодне приготування їжі. У кожного масла є своя температура димлення, це та температура, коли продукт перетворюється на небезпечний.
На якій олії можна смажити та запікати, а на якій цього не варто робити, розповіла нутриціолог Сніжана Ворошилова у Instagram.
Від чого залежить температура димлення?
Температура димлення олії залежить від:
- від складу жирних кислот (що більше в олії насичених жирів та мононенасичених, тим вище ця критична точка)
- від домішок, що містяться в олії (саме тому в рафінованій олії точка димлення завжди вища).
Список точок димлення для поширених масел:
- Льняна - 107
- Соняшникова -107
- Соняшникова високоолеїнова -160
- Соняшникова рафінована -227
- Ріпакова -107
- Ріпакова рафінований -203
- Сафлорова-107
- Гарбузова-107
- Кукурудзяна -177
- Кукурудзяна рафінована -232
- Грецького горіха -160
- Оливкова extra virgin - 160
- Оливкова virgin-210'
- Оливкова рафінована – 200-243
- Соєва -160
- Кунжутна-177
- Вершкова - 150-177
- Кокосова-177
- Кокосова рафінована-204
- Сало, смалець - 190
- Пальмова - 232
- Олія авокадо 190-204
- Авокадо рафінована-270
- Гхі (топлене вершкове) - 240-250
- Яловичий жир, гусячий-215
- Виноградних кісточок -214
На якій олії можна смажити та запікати?
Якщо не брати до уваги склад жирних кислот на їх користь, то, яке витримає саме вашу термообробку.
Адже, смаження може відбуватися і при 100-140 градусів (без скоринки) і при 140-165 і при 240. Тому, використовуйте ту олію, яка підходить під ваш метод.
На якому маслі краще не смажити та не запікати?
Не можна запікати в духовці при 180-220, змащуючи оливковою extra virgin.
Не можна готувати випічку на вершковому маслі, або на ньому смажити (слід брати топлене вершкове). Не можна смажити на нерафінованих оліях -
соняшниковій, льняній, каноні, гарбузовій.
Нагадаємо, що нутриціолог пояснила, на якій олії не можна готувати страви.
Читайте також про мінуси соняшникової олії та чим можна її замінити.