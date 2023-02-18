Нутрициолог объяснила, на каком растительном масле нельзя готовить блюда

Широкий ассортимент масел в супермаркетах заставляет растеряться даже опытных хозяек, знающих немало кулинарных секретов. Так как выбрать лучший продукт, чтобы было не только вкусно, но и полезно для здоровья?

О том, как выбрать лучшее масло для приготовления блюд и от каких вариантов лучше отказаться, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram .

Каким должно быть качественное растительное масло

"Точка дымления - важный фактор, определяющий, насколько растительное масло подходит для приготовления пищи. Но как единственный индикатор выбора - не подтверждается научными данными. В то же время доказано, что оливковое масло менее подвержено окислению и гидрированию при нагревании, чем другие масла, поскольку богато мононенасыщенными жирами", - пишет Голобородько.

По ее словам, в оливковом масле не образуются значительные следы трансжирных кислот, которые есть в переработанных или перегретых маслах из семян и орехов.

"Однако при нагревании рафинированные масла более стабильны, есть же и приличная рафинация. Например, помаче - микс оливкового экстра вьорджин и рафинированного", - говорит нутрициолог.

Также Голобородько советует снизить количество жареных блюд в рационе. Если же вы не можете от них отказаться, то используйте меньшую температуру во время приготовления, меньшее количество масла и не доводите блюда до появления корочки.

"Если любите подсолнечное масло - не жарьте на ней, используйте как заправку готовых блюд, храните в непрозрачном стекле с плотно закрытой крышкой без доступа света и кислорода", - объясняет эксперт.

Какое растительное масло лучше для жарки и запекания

По словам Голобородько, для приготовления и умеренной жарки, запекание лучше использовать такие масла:

оливковое экстра вьорджин (без дымления). Такое масло достаточно устойчиво к окислению.

кокосовое нерафинированное масло

масло авокадо

животные жиры (сало, смалец, сливочное масло)

Каким растительным маслом заправлять салаты

Масло для салатов, овощей, каш (без нагрева и температур) лучше всего подходят следующие:

все сыро давление масла, такие лучше хранить в холодильнике и не более 2-3 месяцев

ореховые масла (кедр, фундук, фисташка и миндаль, грецкий, пекан)

конопляное масло

из тыквенных семян или льна

От какого растительного масла лучше отказаться

Голобородько советует отказаться от промышленно переработанных масел, маргарина, масла для фритюра и всего, что в больших пластиковых упаковках, прозрачных упаковках. В частности:

подсолнечное гидрогенизированное/дезодорированное

соевое

кукурузное рафинированное

хлопчатобумажное

промышленное рапсовое и масла без указания степени обработки (просто "масло").

При этом нутрициолог отмечает, что рапсовое масло нормального отжима подходит для приготовления блюд.