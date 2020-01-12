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Янукович вляпався у скандал: відбирає землі в людей

STYLERЖиття    12.01.2020 - 11:37
Янукович вляпався у скандал: відбирає землі в людей
Віктор Янукович вляпався у скандал (фотоUN Photo/Lou Rouse)

Віктор Янукович незаконним способом будує будинок в заповідній зоні під Сочі

Віктор Янукович, який заочно був засуджений до 13 років в'язниці, віддає перевагу відсиджуватися в Росії. Там він, як і раніше тяжіє до красивого життя і намагається всіма силами побудувати будинок в заповідній зоні під Сочі. Про це повідомляє "Обозреватель".

Відзначимо, що в "віджатті" земель в РФ йому допомагають суди, а також його співмешканка Любов Полєжай, на яку оформляються всі операції і документи. Жінка колишнього президента України приняла російське громадянство і змінила прізвище. Тепер вона Садикова.

Янукович вляпався у скандал: відбирає землі в людейПерший особняк Януковича в Сочі (соцмережі)

Полежай відсудила у адміністрації Сочі 1 га в Хостинському районі міста. А суду пояснила, що вибрала собі ділянку, за свій рахунок виготовила схему для кадастрової карти. Але Департамент архітектури, містобудування та благоустрою адміністрації міста чомусь відмовив.

Центральний суд Сочі постановив чиновникам внести дані в кадастрову карту Сочі. Зараз Любов знову звернулася до російського суду – цього разу адміністрація міста не захотіла узаконити 2,2 га землі для сільськогосподарського використання в селі Прогрес (Великий Сочі).

Чиновники намагаються пояснити суду, що ця земля знаходиться в заповіднику. Адже там знаходиться розподільна міська електрична мережа, у якої запланований ремонт і реконструкція. На цьому місці не можна будувати будинок і використовувати землю для сільськогосподарських робіт. Але суд прийняв рішення відмовити чиновникам і задовольнити бажання співмешканки Януковича.

Екс-президент України вибрав мальовниче селище Прогрес не випадково. Тут дуже гарна природа, але й земля коштує дуже дорого. Вартість ділянки Януковича становить 3 мільйони доларів.

Місцеві жителі знаходяться в шоці від того, що відбувається. За їх словами, раніше такого не відбувалося і землі не віддавалися під застройку. Зазначимо, що у Януковича під Сочі вже є один особняк через який у місцевих жителів постійно виникають проблеми з холодною водою.

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