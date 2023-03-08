"Тошнит от этого": участница "Холостяка" рассказала о травле из-за украинского языка в Одессе

Что произошло в Одессе

По словам девушки, она лояльно относиться к русскоязычным людям, которым сложно перейти на украинский язык.

"Это не одна история. Весь наш уикенд сопровождался такими моментами, очень неприятными, которые вызвали... Тошнило меня от этого. К харьковчанам, например, они в этом жили всю жизнь. Донбасс, моя бабушка оттуда. И я вижу, как ей сложно, но она пытается. При этом я не критикую и очень лояльно отношусь к таким людям", - рассказала она.

Блогерша едва сдерживала эмоции, когда рассказывала, что русскоязычные люди очень свысока смотрят на людей, которые разговаривают на государственном языке.

"И это русскоязычное население Одессы, города Украины... Они еще говорят "я не понимаю", - добавила участница "Холостяка".

Юлия Кучеренко рассказала о травле в Одессе (скриншот)

Охранники оскорбляют

По словам Кучеренко, особенно неприятно ей было услышать, что о ней говорят люди. Девушке рассказали об охраннике, который сначала приветливо ее встретил, а потом плохо отзывался о ней.

"Когда мы пришли в "Пассаж", и охранник нам в лицо: "Девушки, окей проходите". Но потом гостям, посетителям моего мастер-класса, местной девочке сказал: "А, это вам к тем, которые на мове говорят?" . Животным назвать сложно", - добавила блоггер.