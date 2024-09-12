Янтики с сыром и мясом: рецепт вкусной крымскотатарской закуски

Янтики крымскотатарской кухни очень напоминают чебуреки. Однако блюда отличаются по методу приготовления - янтики жарятся на сухой сковороде, а не в масле.

О том, как готовить янтики с сыром и мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Что нужно для янтиков

Для того чтобы приготовить крымскотатарские янтики, нужно эти продукты:

вода (теплая) - 250 мл;

фарш - 200 г;

мука - 500 г;

лук - 1 шт.;

растительное масло - 2 ст. л.;

сыр - 100 г;

соль - 0,5 ч. л.;

перец - 0,25 ч. л.;

Как готовить янтики

Сначала в тёплой воде необходимо растворить соль, а также влить масло. Вода должна быть очень теплая, но не горячая.

В глубокую миску просейте муку, затем осторожно влейте воду с маслом. Тщательно вымешайте тесто с помощью силиконовой лопатки.

Обычно процесс вымешивания занимает около 5 минут. Готовое тесто должно быть достаточно плотным, но одновременно эластичным.

Вымешанное тесто положите в миску, накройте полотенцем и отставьте на 30 минут. За это время приготовьте начинку. Почистьте и нарежьте лук на маленькие кубики. После этого лук нужно тщательно перемешать с фаршем.

Добавьте соль и перец по вкусу и немного холодной воды. Это советуют делать, чтоб фарш был более сочным.

Сыр нужно натереть на большой терке. Вид сыра и его количество следует выбирать в соответствии со вкусовыми предпочтениями - хотя советуют использовать сулугуни.

Тесто нужно поделить на 10 частей. Каждый кусочек нужно раскатать на тонкий круглый пласт диаметром 20 см.

Тесто для янтиков нужно разделить на одинаковые части (скриншот / Всесвіт Рецептів)

На одну половину будущего янтика выложите 2 ст. л. начинки - мяса или сыра. Сложите янтик пополам, чтобы начинка была внутри. Сделать волнообразные края закуски можно с помощью тарелки.

Жарить янтики нужно на сухой сковороде, до золотистого цвета с каждой стороны. Готовые янтики можно смазать сливочным маслом.