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В НСЗУ сделали важное объявление для украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Украина, Четверг 08 июня 2023 13:18
В НСЗУ сделали важное объявление для украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями Как получить бесплатное лекарство против сердечно-сосудистых заболеваний (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сердечно-сосудистые заболевания очень распространены среди украинцев. Поэтому граждане, нуждающиеся в этом, могут бесплатно получить лекарства против этих болезней.

Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Что нужно сделать

Прежде всего любой маршрут пациента за лекарством начинается с посещения семейного врача.

Для этого вам нужно найти ближайшее заведение, где оказывают первичную медицинскую помощь и работают семейные врачи и терапевты.

Сделать это можно на дашборде "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" по ссылке.

После консультации домашний врач или терапевт выпишет вам электронный рецепт.

С рецептом вы можете обратиться в любую аптеку из перечня на дашборде "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом" по ссылке.

Для этого на второй странице в фильтре "Програма е-рецепта" выберите "Доступні ліки" или по номеру контакт-центра 16-77.

Чтобы получить лекарство в аптеке, нужно сообщить работнику аптеки 16-значный номер рецепта.

Фармацевт предложит имеющееся лекарство.

Однако не забывайте, что срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки. По истечении этого времени он станет недействительным, и фармацевт не сможет продавать вам по нему лекарства.

Напомним, что с 1 апреля в Украине начал действовать перечень лекарств, которые нельзя купить без рецепта.

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