В НСЗУ сделали важное объявление для украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Сердечно-сосудистые заболевания очень распространены среди украинцев. Поэтому граждане, нуждающиеся в этом, могут бесплатно получить лекарства против этих болезней.
Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Что нужно сделать
Прежде всего любой маршрут пациента за лекарством начинается с посещения семейного врача.
Для этого вам нужно найти ближайшее заведение, где оказывают первичную медицинскую помощь и работают семейные врачи и терапевты.
Сделать это можно на дашборде "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" по ссылке.
После консультации домашний врач или терапевт выпишет вам электронный рецепт.
С рецептом вы можете обратиться в любую аптеку из перечня на дашборде "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом" по ссылке.
Для этого на второй странице в фильтре "Програма е-рецепта" выберите "Доступні ліки" или по номеру контакт-центра 16-77.
Чтобы получить лекарство в аптеке, нужно сообщить работнику аптеки 16-значный номер рецепта.
Фармацевт предложит имеющееся лекарство.
Однако не забывайте, что срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки. По истечении этого времени он станет недействительным, и фармацевт не сможет продавать вам по нему лекарства.