Лекарства по рецепту. Держите список препаратов, которые уже нельзя купить в аптеке свободно

С 1 апреля в Украине многие популярные препараты начали продавать по электронному рецепту. При этом в Минздраве отмечают, что список рецептурных препаратов не увеличился, просто украинцам стала доступна новая опция - е-рецепт.

Подробнее о том, каких именно лекарств это касается, - читайте в материале Styler.

Обезболивающие и жаропонижающие

По рецепту отпускаются обезболивающие с сильным действием: например, кетанов, трамадол. А также препараты в ампулах - анальгин, ношпа, спазмалгон, но этому эти же препараты в таблетках будут в свободной продаже.

Нимесил и его аналоги - только по е-рецепту. Растворы для обезболивания Инфулган, Анапирон, Парамол, Бупирол, Блимол будут также продавать по рецепту.

Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена - можно будет купить без рецепта.

Нимесил и его аналоги будут продавать только по рецепту, а средства на основе парацитамола - без (скришот)

Гормональные препараты

Все гормональные препараты отпускаются только по рецепту. В том числе гормональные контрацептивы и медикаменты для экстренной контрацепции Постинор. Это средство наиболее эффективно в первые сутки после незащищенного полового акта, чтобы предотвратить нежелательную беременность.

Также по рецепту будут продавать некоторые гормональные мази и кремы, например Момедерм, Бетаметазон, Тримистин, Дермовейт, Гиоксизон, Тридерм.

А еще гормональные препараты для лечения щитовидной железы - Тироксин L-тироксин или Эутирокс отпускаются по рецепту.

Гормональные контрацептивы продают по рецепту (скриншот tabletki.ua)

Медикаменты против гипертонии

Препараты для снижения давления такие как Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол, Эналаприл, Амлодипин, Липразид, Трипликсам, Амлодипин продаются по рецепту.

Также мочегонные средства Фуросемид, Верошпирон, Фуросемид, Афирон, Диакарб.

Для покупки препаратов для снижения давления требуется рецепт (скриншот tabletki.ua)

Лекарства при сердечно-сосудистых заболеваниях

Корвалол и валокордин в 50 мл флаконах продают по рецепту, в меньших флаконах - без.

Магникор или Кардиомагнил в упаковках на 100 таблеток продают по рецепту, эти же препараты в упаковках на 30 таблеток можно купить без рецепта.

На покупку этилового спирта от 70 мл. также нужен рецепт. Это касается покупки и этих препаратов: Юперио, Кордарон, Этацизин, Лидокаин, Магния сульфат, Бисопролол, Вазипил.

Корвалол во флаконах 50 мл доступен только по рецепту (скриншот tabletki.ua)

Препараты против кашля

Все кодеиносодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола (его используют для ингаляций) - по рецепту.

Большинство препаратов для ингаляций, в том числе Беродуал - по рецепту.

Противокашлевые средства, не содержащие кодеина, растительные препараты симптоматического действия (микстуры, сиропы) будут отпускаться без рецепта.

Все кодеиносодержащие препараты будут отпускаться по рецепту (скриншот tabletki.ua)

Лекарство против аллергии

Диазолин, Лоратадин, L-цет, Эдем, Цетрин, Супрастин и большинство препаратов от аллергии, которые принимают внутрь (таблетки, капсулы и инъекции) остаются в свободном доступе. Но Супрастин в ампулах только по рецепту.

При этом мази и гели от аллергии, такие как Синафлана мазь, Бетасалик, Кремген, Бетаметазон будут продавать по рецепту.

Супрастин в ампулах будут продавать по рецепту, в таблетках - без (скриншот tabletki.ua)

Антидепрессанты

Препараты, которые назначают при депрессивных состояниях, таких как Золофт, Флуоксетин, Амитриптилин, Миасер, Эсциталопрам и т.д. будут продавать по рецепту.

Антидепрессанты будут отпускать по рецепту (скриншот tabletki.ua)

Как проверить, является ли лекарство рецептурным

Полный перечень всех зарегистрированных в Украине препаратов есть в Государственном реестре лекарственных средств. Там можно проверить, какие медикаменты отпускают без рецепта, а какие - с ним.

В окошечке для поиска нужно ввести название препарата, затем открыть регистрационное удостоверение лекарственного средства (крайняя левая колонка в таблице), и в профиле лекарственного средства найти строку Условия отпуска. Там будет информация об условиях продажи этого медикамента.

Как получить е-рецепт

Выписать е-рецепт должен врач. При осмотре он при необходимости зарегистрирует пациента в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по применению препаратов.

Далее врач отправляет пациенту рецепт. В нем указан код, который нужно будет назвать в аптеке. Использовать его можно только один раз.

Приобрести препараты можно по е-рецепту в аптеке в течение 10 дней, если это наркотические (психотропные) лекарства, и в течение 30 дней для всех других рецептурных средств.

Что нужно знать о покупке рецептурных препаратов (скриншот)