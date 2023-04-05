Негативно влияют на сердце и печень: медики назвали токсичный вред некоторых витаминов

Витамины добавки предназначены для улучшения здоровья и укрепления иммунитета. Но самовольный прием таких препаратов, неправильная дозировка или их сочетание способны привести к катастрофическим последствиям для организма. Избыток некоторых витаминов может быть токсичен для сердца и печени.

Негативные последствия приема витаминов

Доктор Дебора Ли предупреждает, что некоторые добавки могут быть вредными.

"Женщинам старше 40 лет не следует принимать железо, если у них нет железодефицита. Избыток железа токсичен для печени, сердца и мозга", - объясняет эксперт.

Также врач советует остерегаться зверобоя, который индуцирует ферменты печени и препятствует приему многих видов лекарств, в частности статинов.

А вот прием слишком большого количества витамина С может повлечь за собой образование камней в почках.

"Магний не следует принимать одновременно с другими витаминами, поскольку это может замедлить их усвоение", - советует Дебора Ли.

Также врачи отмечают, что принимать более одной добавки в день, допустим поливитамины, может быть рискованно.

"Вы не можете получить токсичные дозы питательных веществ из еды. Но их можете получить из добавок", - рассказала врач Вивьен Чериан.

Витамины лучше всего получать из еды (фото: сайт utvdnipro.dp.ua)

Всем ли нужен витамин D

В национальной службе здоровья отмечают, что длительный прием витаминов может оказаться вредным. Однако есть один, который рекомендуется круглый год для тех, кто мало находится на солнце - это витамин D.

Впрочем, большинство людей получают его с апреля по сентябрь без приема добавок.

Токсичность витамина D, хотя и редко, может привести к избытку кальция в крови. Таким образом, последствия могут включать тошноту, рвоту, слабость и частое мочеиспускание.

Токсичность витамина D может прогрессировать до боли в костях и проблем с почками, поэтому, хотя добавки могут быть полезными, они безопасны только в рекомендованных дозах.

Медики советуют проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо витаминные добавки.