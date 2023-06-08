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В НСЗУ зробили важливе оголошення для українців з серцево-судинними захворюваннями

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Україна, Четвер 08 червня 2023 13:18
В НСЗУ зробили важливе оголошення для українців з серцево-судинними захворюваннями Як отримати безкоштовні ліки проти серцево-судинних захворювань (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Серцево-судинні захворювання є дуже поширеними серед українців. Тому громадяни, які цього потребують, можуть безкоштовно отримати ліки проти цих хвороб.

Про це розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.

Що потрібно зробити

Насамперед будь-який маршрут пацієнта по ліки починається із відвідування сімейного лікаря.

Для цього вам потрібно знайти найближчий заклад, де надають первинну медичну допомогу та де працюють сімейні лікарі й терапевти.

Зробити це можна на дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" за посиланням.

Після консультації сімейний лікар або терапевт випише вам електронний рецепт.

З рецептом ви можете звернутися в будь-яку аптеку з переліку на дашборді "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом" за посиланням.

Для цього на другій сторінці у фільтрі "Програма е-рецепта" оберіть "Доступні ліки" або за номером контакт-центру 16-77.

Щоб отримати ліки в аптеці, потрібно повідомити працівникові аптеки 16-значний номер рецепта.

Фармацевт запропонує наявні ліки.

Проте не забувайте, що термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування. Після завершення цього часу він стане не дійсним, і фармацевт не матиме права продавати вам за ним ліки.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні почав діяти перелік ліків, які не можна придбати без рецепта.

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НСЗУ лікарі серцево-судинні захворювання