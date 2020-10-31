У листопаді Землю накриє затяжною магнітною бурею: наскільки вона небезпечна

Магнітні бурі у листопаді 2020 будуть не такими інтенсивними, як в жовтні, але вони принесуть ряд неприємностей метеозалежним людям, а також тим, хто має певні проблеми зі здоров'ям. Коли чекати листопадову магнітну бурю, кому потрібно бути обережніше, і як зберегти здоров'я - читайте в нашому матеріалі.

Дати магнітних бур у листопаді

Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітосфера буде спокійною до двадцятих чисел листопада.

Але з 19 по 21 листопада очікується збудження магнітної сфери Землі.

Магнітні бурі у листопаді 2020 (фото: tesis.lebedev)

Зазначимо, що магнітною (геомагнітною бурею) називають обурення геомагнітного поля, яке триває від декількох годин до декількох діб. Бурі викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою планети.

Хто схильний до впливу магнітної бурі

Потоки сонячного вітру можуть в першу чергу викликати неприємності зі здоров'ям у метеочутливих людей (ті, хто реагують на перепади погоди).

Але лікарі кажуть, що головний біль і проблеми зі сном у ці періоди можуть турбувати навіть здорових людей.

Страждають від геомагнітної бурі і літні люди. У них може боліти голова, скакати тиск, боліти серце.

"Сердечники", гіпертоніки, гіпотоніки і в цілому всі люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою також схильні до впливу магнітних бур.

Що рекомендують лікарі під час геошторма

Щоб легко пережити магнітну бурю, дотримуйтеся таких правил:

у період сонячної активності висипайтеся і не працюйте занадто багато;

відмовтеся від кави і енергетиків, пийте зелений і трав'яний чай;

не переїдайте, не вживайте жирної та смаженої їжі;

гуляйте на свіжому повітрі.

Якщо ж у вас є проблеми зі здоров'ям і ви в "групі ризику", подбайте про те, щоб поруч завжди були призначені вам ліки.

У ці дні варто контролювати тиск, пити знеболювальне при головних болях, а також мати помірну фізичну активність.

Зазначимо, що жовтень був дуже непростим місяцем в плані метеоактивності. Причому пік магнітної бурі збігся з переведенням годинників і днем місцевих виборів 25 жовтня.

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