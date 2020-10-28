У листопаді очікується аномальна магнітна активність: названі дати

Магнітні бурі у листопаді 2020 (колаж: РБК-Україна)

Повідомляється, що потужна магнітна буря затягнеться на кілька днів

У листопаді 2020 очікується сім магнітних бур, одна з яких буде активна шість днів. Планета ще не встигла оговтатися від найпотужнішої у 2020 році жовтневої бурі, коли вже з першого листопада знову очікується магнітна активність. В які дні очікуються магнітні сплески в листопаді цього року – читайте нижче.

Як повідомляється, в листопаді 2020 очікуються прояви сонячної активності та серйозні магнітні бурі. Протягом всього осіннього місяця очікуються зміни сонячної "погоди" різні по своїй силі та тривалості. А ось на другу половину листопада доводиться найсильніша магнітна буря, яка за прогнозами досягне рівня G2. Вона очікується 21 листопада. Про це повідомляє ФІАН.

Майте на увазі, що сонце мінливе, і прогноз може змінитися.

Календар магнітних бур на листопад 2020:

Невеликі магнітні можливі сплески 1, 7, 16, 23, 24, 25 листопада .

. Серйозна магнітна буря в листопаді 2020 очікується в період з 17 по 22 число, а її пік припаде на 21 листопада.

Поради лікарів метеозалежним людям

Знаючи заздалегідь календар магнітних бур, можна завчасно захистити організм від наслідків сонячної активності. Медики стверджують, що магнітні сплески можуть впливати навіть на здорових людей. Метеозалежним людям варто контролювати тиск, пити знеболювальні при головних болях, а також мати помірну фізичну активність.

Щоб не стати заручником цього природного явища, лікарі рекомендують подбати про свій раціон: у період магнітних бур слід зменшити вживання солі, яка найбільше впливає на роботу серця і судин. У період потужних магнітних активностей варто додавати в раціон продукти, що містять калій, кальцій і магній, які сприяють правильній роботі судин.

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