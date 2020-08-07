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У Києві з наступного тижня розпочнуть перевірки всіх вишів та ліцеїв

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 10:20
У Києві з наступного тижня розпочнуть перевірки всіх вишів та ліцеїв
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Перевірки будуть проводитися для запобігання поширення коронавірусу

У Києві з наступного тижня розпочнуть перевірки всіх гуртожитків, університетів, ліцеїв і шкіл. Такі заходи будуть вжиті для недопущення розповсюдження коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, після відновлення навчання можливі проблеми в гуртожитках і дитячих установах.

"Сьогодні готуємось до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вузів, усіх ліцеїв та шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - повідомив Рубан.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу в Україні - 186, при цьому, за словами Рубана, це пов'язано з збільшенням тестувань.

Крім цього Рубан в коментарі РБК-Україна повідомив, що, незважаючи на сплеск захворюваності коронавірусом, Київ може залишитися в "зеленій" зоні карантину.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у разі різкого погіршення ситуації з коронавірусом в столиці можуть посилити карантин.

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