Новий штам коронавірусу вже в Україні: лікар-інфекціоніст зробив заяву

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що новим штамом коронавірусу з Британії перехворів один з його пацієнтів. Мутований вірус COVID-19 був виявлений в Закарпатті.

Як розповів Віктор Петров в ефірі каналу "Україна 24", у регіонах, які межують з європейськими країнами, вже можна помітити зміни в клінічному перебігу коронавірусу у пацієнтів. Особливо це стосується молодих людей.

"Тобто може не бути вже аносмії (втрата чутливості до запахів), але досить активно розвивається ураження легеневої тканини, хоча все проходить в легкій формі", - зазначив лікар-інфекціоніст і додав, що один з його пацієнтів вже перехворів на цю форму COVID-19.

"Один з таких прикладів — мій пацієнт Микола. Він працівник, їздить з України в Чехію і назад. І він вже перехворів на новий штам, про який заявила Великобританія. Коли мова йшла про верифікацію, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", - пояснив фахівець.

Він розповів, що мутація вірусу відбувається природним чином і подібну картину можна побачити на прикладі багатьох інших вірусів.

"Цей вірус природно мутує дуже активно — точно так само, як вірус гепатиту С або грипу. Чому? Тому що він містить тільки одну РНК, це один носій генетичного матеріалу", - пояснив лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоніст розповів, чим загрожує новий вид коронавірусу з Британії.

А також розповідали про те, що лікар зробила заяву про легені та COVID-19.