Новый штамм коронавируса уже в Украине: врач-инфекционист сделал заявление

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что новым штаммом коронавируса из Британии переболел один из его пациентов. Мутирующий вирус COVID-19 был обнаружен в Закарпатье.

Как рассказал Виктор Петров в эфире канала "Украина 24", в регионах, которые граничат с европейскими странами, уже можно заметить изменения в клиническом течении коронавируса у пациентов. Особенно это касается молодых людей.

"То есть может не быть уже аносмии (потеря чувствительности к запахам), но достаточно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", - отметил врач-инфекционист и добавил, что один из его пациентов уже переболел этой формой COVID-19.

"Один из таких примеров — мой пациент Николай. Он работник, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - объяснил специалист.

Он рассказал, что мутация вируса происходит естественным образом и подобную картину можно увидеть на примере многих других вирусов.

"Этот вирус естественно мутирует очень активно — точно так же, как вирус гепатита С или гриппа. Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала", - пояснил врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист рассказал, чем грозит новый вид коронавируса из Британии.

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