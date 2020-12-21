Не відновлюються ніколи: лікар зробила заяву про легені і COVID-19

Лікар зробила заяву про наслідки коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Лікар розповіла про важкий перебіг хвороби коронавірус. Якщо пацієнт все-таки потрапив до лікарні з ускладненнями, то швидкого відновлення чекати не варто. Також найбільше від COVID-19 страждають легені. Про це розповіла лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук.

Вона повідомила, що легені після важко перенесеної інфекції не відновлюються ніколи.

"Якщо ми говоримо про важкі і вкрай важкі випадки, які побували в реанімації, і людина схильна до утворення фіброзної тканини, то досить імовірно, що повного відновлення не відбудеться. Але найчастіше ці матові скла, які ми бачимо на комп'ютерних томограмах, повністю відновлюються. Раніше не було практики робити КТ при вірусній інфекції, наприклад, при грипі. У 2009 році ми мали епідемію, тоді не було такої практики - всім робити КТ. Але я впевнена, якби його робили всім, то бачили б ці вірусні ураження легень. Але потім проходить від трьох до шести місяців, і вони дійсно повільно розсмоктуються - найчастіше легені відновлюються повністю", - пояснила Світлана Гук "Апострофу".

Медик закликала українців під час пандемії добре стежити за своїм здоров'ям і не вбивати імунітет у відповідь на питання, що важче палити 10 років або перенести коронавірус.

"Ви не можете захистити себе від будь-якої вірусної інфекції, від того, що вона буде протікати важко. Ви не можете застрахувати себе від дефолту, ні від ДТП. Але шануйте своє здоров'я: навіщо палити, якщо ви знаєте, що це шкодить? Якщо ви себе поважаєте, їсте що попало, палите, не спите нормально, то як ви потім можете вважати, що ваш організм зустріне інфекцію озброєним? Це трошки нелогічно. Бережіть себе з усіх сторін, а там - як Бог дасть", - резюмувала лікар.

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