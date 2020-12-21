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Інфекціоніст розповів, чим загрожує новий вид коронавірусу з Британії

Понеділок 21 грудня 2020 23:11
Інфекціоніст розповів, чим загрожує новий вид коронавірусу з Британії
Інфекціоніст розповів про загрозу нового виду коронавірусу з Британії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Інфекціоніст Вадим Арістов пояснив, чим загрожує новий вид коронавірусу, який виявили в Британії. За словами експерта, існує менше десятка видів коронавірусу. При цьому поки що для людей це ніяких змін не несе.

Той вид, який виявили у Британії, він має таку ж патогенність і не викликає велику смертність та ускладнень. Вірус поширюється тільки більш активно. Про це Аристов заявив ефірі телеканалу "НАШ".

Наразі все, що може зробити наша країна, так це обмежити переміщення людей з місць вогнища нового виду COVID-19, обмежити приліт літаків і посилити контроль на кордоні. При цьому інфекціоніст зазначив, що ми не знаємо, які варіанти коронавірусу заражають українців.

"Можливо він у нас вже тривалий час циркулює. Оскільки у нас немає лабораторій, які б займалися секвенуванням зразків вірусів, що циркулюють", - заявив експерт.

Але поки мова не йде про те, що для лікування цього виду вірусу необхідні якісь особливі препарати або особливий підхід до лікування.

Аристов зазначив, що поки точно не ясно, як новий вид коронавірусу буде діяти на антитіла у людей. Можливо вакцини потрібно буде змінити, але це медики зможуть зробити без проблем.

Нагадаємо, лікар-пульмонолог Київської міської клінічної лікарні № 17 розвінчала головні міфи про коронавірус.

Раніше лікар розповіла, що вакцинувати будуть не всіх українців.

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