Новий штам COVID-19 почав більше вражати дітей: інфекціоніст назвала симптоми

Вона зазначила, що зараз медики спостерігають важкі форми хвороби у дітей.

"Ще рік тому акцент стояв у більш старшому поколінні, а зараз половина випадків припадає на вікову категорію до 50 років. Від 0 до 50 років становить 53% хворих. І серед всієї цієї структури на дітей припадає 5%", - розповіла експерт.

З чим пов'язане зростання захворюваності у дітей

Раніше лікарі вважали, що коронавірус погано проникає в дитячі клітини, через те, що у них є дефіцит білка, за який і "чіпляється" COVID-19.

Куніцина зазначила, що зростання кількості заражених дітей може бути пов'язано також з тим, що у 2020 році дитячі заклади закривалися на карантин. В цьому році карантин не поспішали вводити для дітей дошкільного віку та молодшої школи.

Симптоми коронавірусу у дітей

Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни: