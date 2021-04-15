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Діти

Новий штам COVID-19 почав більше вражати дітей: інфекціоніст назвала симптоми

Автор: Роман Мирончук

В Україні після нової хвилі коронавірусу цією весною, медики фіксують більше випадків захворюваності серед дітей, хоча раніше COVID-19 проходив у них безсимптомно.

Про це розповіла дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу з 40-річним стажем Світлана Куніцина в інтерв'ю ТСН.

Вона зазначила, що зараз медики спостерігають важкі форми хвороби у дітей.

"Ще рік тому акцент стояв у більш старшому поколінні, а зараз половина випадків припадає на вікову категорію до 50 років. Від 0 до 50 років становить 53% хворих. І серед всієї цієї структури на дітей припадає 5%", - розповіла експерт.

З чим пов'язане зростання захворюваності у дітей

Раніше лікарі вважали, що коронавірус погано проникає в дитячі клітини, через те, що у них є дефіцит білка, за який і "чіпляється" COVID-19.

Куніцина зазначила, що зростання кількості заражених дітей може бути пов'язано також з тим, що у 2020 році дитячі заклади закривалися на карантин. В цьому році карантин не поспішали вводити для дітей дошкільного віку та молодшої школи.

Симптоми коронавірусу у дітей

Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни:

  • червоні щоки,
  • виражений кон'юнктивіт,
  • почервоніння очей і набряк повік,
  • шкірний висип,
  • "полуничний язик".

Нагадаємо, в Україні почали щеплювати від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac.

Раніше в мережі з'явилося страшне відео з дитячої COVID-лікарні Києва.

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