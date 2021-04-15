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Новый штамм COVID-19 начал больше поражать детей: инфекционист назвала симптомы

Автор: Роман Мирончук

В Украине после третьей волны коронавируса этой весной медики фиксируют больше случаев заболеваемости среди детей, хотя раньше COVID-19 проходил у них бессимптомно.

Об этом рассказала детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына в интервью ТСН.

Она отметила, что в данное время медики наблюдают тяжелые формы болезни у детей.

"Еще год назад акцент стоял в более старшем поколении, а сейчас половина случаев приходится на возрастную категорию до 50 лет. От 0 до 50 лет составляет 53% больных. И среди всей этой структуры на детей приходится 5%", - рассказала эксперт.

С чем связан рост заболеваемости у детей

Ранее врачи считали, что коронавирус плохо проникает в детские клетки, из-за того, что у них есть дефицит белка, за который и "цепляется" COVID-19.

Куницына отметила, что рост количества зараженных детей может быть связан также с тем, что в 2020 году детские учреждения закрывались на карантин. В этом году карантин не спешили вводить для детей дошкольного возраста и младшей школы.

Симптомы коронавируса у детей

Коронавирусная инфекция у детей протекает обычно легче чем у взрослых. Родителям необходимо обратить внимание на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. При этом у взрослых такие нарушения встречаются гораздо реже.

Также у детей могут наблюдаться кожно-слизистые изменения:

  • красные щеки,
  • выраженный конъюнктивит,
  • покраснение глаз и отек век,
  • кожная сыпь,
  • "клубничный язык".

Напомним, в Украине начали прививать от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac.

Ранее в сети появилось пугающее видео из детской COVID-больницы Киева.

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