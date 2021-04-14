В Україні почали щеплювати від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac: що потрібно знати

В Україні почали вакцинувати від коронавірусу препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech . Доставлена в країну нова партія у 215 тисяч доз буде застосовуватися при вакцинації певних груп населення.

Хто отримає щеплення першим і чи будуть щеплювати CoronaVac тих, хто вже вакцинувався іншим препаратом, читайте нижче в нашому матеріалі.

Кого будуть вакцинувати CoronaVac

Щеплення CoronaVac від Sinovac Biotech в Україні, в першу чергу, буде застосовуватися при вакцинації від COVID-19:

маломобільних груп населення,

людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають.

Також цим препаратом будуть вакцинувати:

педагогів, які будуть залучені до ЗНО в 2021 році,

спортсменів, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році,

співробітників патрульної поліції,

військових ЗСУ,

миротворчий контингент, який відбуває до Конго.

Яка вакцина буде для другої дози

За кожним щепленим CoronaVac зараз резервується друга доза з цієї ж партії, яка буде введена через 28 днів для повної імунізації від COVID-19.

Так, препарат CoronaVac буде використовуватися як для першої, так і для другої щеплень, тобто не для тих, кого раніше вакцинували Covieshield/AstraZeneca.

Яка ефективність вакцини CoronaVac

Ефективність щеплення в Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевих випробувань. При цьому в Бразильському Інституті Бутантан заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac виявилася близько 50,4%, а випробування тільки на легких, помірних і важких формах COVID-19 показали ефективність 78%.

Вакцина CoronaVac містить у своєму складі інактивований вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет. Схоже працюють вакцини проти поліомієліту, грипу.

Цей препарат від Sinovac Biotech водять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом в 14-28 днів.

Коли привезуть вакцини Pfizer і хто їх отримає

Зараз в Україні для вакцинації від коронавірусу використовують препарати CoviShield і CoronaVac. А постачання щеплень Pfizer в нашу країну - в кількості 117 тисяч доз в рамках ініціативи COVAX - очікують до кінця цього тижня.

Перша партія Pfizer буде використана для вакцинації персоналу і мешканців будинків для літніх людей. Після цього препарат отримають співробітники ДСНС і прикордонники.

Інтервал між дозами становить 21-28 днів, всього ж для повної імунізації необхідно зробити два щеплення. Вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Її механізм дії полягає в тому, що після введення вона вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.

Який склад вакцин CoronaVac, CoviShield і Pfizer

МОЗ України оприлюднив склад вакцин від коронавірусу, які використовуються в країні. Склад препарату потрібно знати, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

З чого складається вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech

фото: facebook.com/moz.ukr

З чого складається вакцина Covieshield/AstraZeneca

фото: facebook.com/moz.ukr

З чого складається вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech

фото: facebook.com/moz.ukr

Нагадаємо, що першу партію вакцини CoronaVac раніше Україна отримала 25 березня. Всього ж уряд уклав контракт з компанією Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз цього препарату. За словами глави МОЗ Максима Степанова, решта 1,7 млн доз надійде найближчим часом (орієнтовно протягом квітня-травня).