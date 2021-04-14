Під киснем і без частини легенів: з'явилося лякаюче відео з дитячої COVID-лікарні Києва

З'явилися страхітливі кадри з дитячої інфекційної лікарні Києва, де останнім часом стало більше малюків дошкільного віку, є навіть немовлята. У деяких з них серйозне ураження легенів, один малюк в реанімації, а наймолодшим - їх двоє - всього 1,5 місяця.

За словами лікарів, якщо в січні та лютому було 120-130 дітей на місяць, то в березні - понад 250 дітей. Дуже багато було дітей дошкільного віку, а також таких, які потребували кисневої підтримки. Зріс відсоток дітей, які пройшли через відділення інтенсивної терапії і реанімації, чого не було в першу хвилю.

"На сьогоднішній день у закладі (дітей. - Ред.) - 41. П'ятеро дітей знаходяться на кисневій підтримці. Одна дитина - в реанімації. Медики зазначають, якщо в першу хвилю захворюваності в лікарні потрапляли переважно підлітки, то тепер більшість пацієнтів - дошкільнята. І з більш складним перебігом хвороби та її наслідків", - підкреслив Кличко.

Лікарі розповідають, що локдаун дає свої результати. Вже через тиждень вдвічі зменшилося щоденне надходження дітей до лікарні. Міський голова закликав батьків бути пильними та дотримуватися заходів безпеки.

"Якщо ми призупинили заняття в школах, це означає, що діти не повинні збиратися великими компаніями, відвідувати публічні місця з великим скупченням людей, де є великий ризик інфікування. Якщо закрили сади - це значить, що не треба вести маленьких дітей на дитячі майданчики", - додав мер Києва.

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