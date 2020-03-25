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Новий хантавірус: вчені закликали не панікувати

STYLERЖиття    25.03.2020 - 19:09
Новий хантавірус: вчені закликали не панікувати
Хантавірус (колаж РБК-Україна)

Хантавірус піддається профілактиці та контролю, а вакцина від недуги існує вже 20 років

Новий хантавірус в Китаї вже забрав життя людини і на тлі пандемії COVID-19 викликав широку стурбованість серед користувачів мережі. Вчені прокоментували ситуацію та пояснили, що причин для паніки немає, а ймовірність спалаху інфекції низька.

На відміну від COVID-19, хантавірус здебільшого не передається через дихальну систему, проте екскременти і кров пацієнта можуть бути заразними, кажуть вірусологи. Про це передає Global Times.

Після загибелі китайського робітника за прізвищем Тянь, який був госпіталізований в лікарню в повіті Ниншань (провінція Шаньсі) прямо з автобуса, в якому їхав разом із 29 іншими людьми на роботу, всі інші пасажири дали негативний результат на новий коронавірус, і результати їх випробувань на хантавірус очікують розгляду. Про це йдеться в заяві місцевої влади в середу.

Малоймовірно, що пацієнт заразив своїх попутників, навіть якщо вони сиділи в одному автобусі, оскільки зараження зазвичай не відбувається між людьми.

Хантавірус і COVID-19 зазвичай також не піддають людей зараженню в один і той же час, повідомив вірусолог з Уханьского університету Ян Чжаньцю.

Епідемічна геморагічна лихоманка або геморагічна лихоманка з нирковим синдромом (хантавирус) - є гострим інфекційним вірусним захворюванням, в основному характеризується лихоманкою, схильністю до кровотечі та пошкодженням нирок.

Недуга може бути викликана контактом зі щурами, прийомом їжі, якої вони торкаються, або вдихання повітря, забрудненого екскрементами миші. За словами китайського вірусолога, це сезонна хвороба - вона поширена в селах з травня по червень і з жовтня по грудень. У містах випадки зараження вкрай рідкісні, і захворювання зустрічається головним чином в селах.

"Немає необхідності турбуватися щодо хантавіруса. Хантавірусна хвороба піддається профілактиці та контролю, й існують вакцини для її запобігання", - пояснив Ян.

Так, вакцина від хантавируса існує вже 20 років на території Китаю, а програма прививок стартувала ще у 2008 році.

Ця недуга поширена в Євразії, з випадками інфекції в Росії, Фінляндії, Швеції та Китаї. Рівень смертності від хантавірусної інфекції в Китаї становить від 1 до 10%, в той час як рівень смертності в США набагато вище - в середньому 40%, розповів Янг.

Науковець зазначив, що хантавірус може серйозно пошкодити функції печінки, нирок та інших органів, а також викликати симптоми лихоманки і масивної кровотечі.

Раніше ми писали про те, що вірусолог і доктор наук розповіла, коли коронавірус перестане бути небезпечним і перетвориться на сезонну вірусну інфекцію.

Нагадаємо, що в Україні через боротьбу з коронавірусом посилили обмежувальні заходи, режим надзвичайної ситуації запровадили по всій країні, а карантин продовжили ще на 30 днів - по 24 квітня.

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