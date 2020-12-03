Новий рік у теплих країнах: куди і за скільки можна полетіти на карантині

Туристи в аеропорту (фото: Getty Images)

На Новий рік 2021 і Різдво більшість популярних курортів в Європі, а також сонячні пляжі Таїланду і Балі скоріш за все будуть закритими для туристів, проте в деяких країнах українці зможуть відпочити без жорстких обмежень через пандемію.

Зокрема, новорічні свята як в докарантинну епоху можна зустріти на курортах Єгипту, ОАЕ, Танзанії, Домінікани та Мальдівських островів. Про це пише ТСН.

Зазначається, що для таких подорожей бажано мати достатньо коштів і часу на випадок непередбаченого локдауну.

Єгипет

Відкритими курорти на Червоному морі залишаються тільки для українців, які складають 90% всіх туристів Єгипту. У країні пірамід і фараонів можна влаштувати недорогий відпочинок, тим більше, що ціни взимку нижчі, ніж влітку. Також зараз навіть можна придбати гарячі путівки з вильотом у січні за досить демократичними цінами.

Ціни: в середньому українські оператори пропонують відпочинок на курортах Єгипту від 450 доларів за тиждень у 3-зіркових готелях і 600-700 доларів у 5-зіркових готелях. На сам Новий рік ціни піднімуться в середньому на 50-100 доларів.

Ситуація з COVID-19: для відпочинку в Єгипті потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус. Також можна пройти тестування і на самому курорті.

ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати активно закликають туристів, Абу-Дабі заманює до себе на відпочинок зняттям заборони на алкоголь, відкриттям нового Музею майбутнього та іншими "фішками". Спекотна погода обіцяє відмінний пляжний відпочинок і можливість позасмагати. До цього додадуться різноманітні розваги та активний шопінг.

Ціни: в середньому тур у 4-зірковому готелі на тиждень для двох коштуватиме близько 640 доларів.

Ситуація з COVID-19: в Абу-Дабі доведеться дотримуватися обов'язкового двотижневого карантину. Для відпочинку в інших містах ОАЕ обов'язково потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений максимум за 96 годин до вильоту. Зауважимо, що результати тесту мають бути в оригіналі, завірені мокрою печаткою та перекладені на англійську. По прильоту в Емірати також потрібно заповнити електронну декларацію здоров'я.

Домінікана

В Домініканській Республіці зберігаються дуже м'які умови під час пандемії. Новий рік тут - час для яскравих і барвистих гулянь. Країна розташована на одному острові з Гаїті в Карибському басейні. Крім цікавих історії та архітектури, вона відома своїми пляжами та тропічними лісами.

Від 16 жовтня авіакомпанія "Азур Ейр Україна" разом "Анекс Тур" запустила сюди перші рейси.

Ціни на відпочинок в Домінікані починаються від 73 215 гривень на двох. Бонусом для туристів є те, що в готелях в основному пропонують обслуговування за системою "all inclusive".

Ситуація з COVID-19: в аеропорту Домінікани доведеться надати негативний тест на коронавірус.

Мальдіви

Ця держава складається з 1196 островів, лише 199 з яких заселені. Мальдіви називають ідеальним місцем для спокійного відпочинку на березі Індійського океану. Вони відомі своїми пляжами, а середня температура протягом року там на рівні 27-28 градусів.

Ціни: зазвичай готелі пропонують лише сніданок або сніданок + вечеря, тому слід передбачити додаткові витрати. Починаються ціни від майже 62 тисячі гривень на двох дорослих на 8 днів.

Ситуація з COVID-19: для відпочинку на Мальдівах доведеться показати негативний результат тесту на коронавірус, якому не більше 3-х діб.

Занзібар

Основним туристичним місцем у Танзанії є Занзібар - ця африканська країна залишається відкритою для України, і навіть в пандемію коронавірусу вона відкрила свої кордони для туристів. Білі пляжі, екзотика Африки та легкість потрапляння роблять цей напрямок одним з головних цієї зими. На Занзібар простіше потрапити, купивши тур з Києва (авіакомпанія SkyUP).

Ціни: у готелі не пропонують обслуговування за системою "все включено", тому доведеться передбачити додаткові кошти на харчування. Тур у 3-зірковому готелі на 6 днів обійдеться приблизно у 18 374 гривень на 1 людину.

Ситуація з COVID-19: для в'їзду до Танзанії доведеться надати негативний результат тесту на коронавірус, проте дотримуватися карантину не потрібно.

Раніше туристам повідомили важливі деталі про поїздки під час пандемії, коли раптово скасувався тур.

Також повідомлялося, що в готелях Єгипту через пандемію скасовують новорічні вечірки.