Новий рік Щура: що повинно бути на столі

Рік пацюка (фото: РБК-Україна)

Названі страви, які подають на святкування Нового року за китайським календарем

Китайський Новий рік святкується на другий молодий місяць після зимового сонцестояння, в цьому році - з 24 на 25 січня. За словами астрологів, перед святкуванням Нового року за китайським календарем необхідно зробити генеральне прибирання.

При цьому святкування китайського Нового року триватиме до 30 січня. У новорічну ніч на столі обов'язково повинні бути страви з риби, тому що слово "риба" в китайській мові співзвучно зі словом "надлишок".

Мешканці Китаю вірять, що якщо вони будуть їсти рибу, то в новому році у них буде великий достаток. До святкового столу також можна приготувати страви з рису, а також китайські пельмені, рулети, качку, курку і свинину.

Варто зазначити, що всі страви мають особливе значення. Наприклад, китайські галушки, які смажать на воді, являють собою символ виконання бажань. Іноді в них кладуть монетки, і кому вони попадуться, того чекає успіх.

Креветки символізують щастя і здоров'я, а висушені устриці – успіх. Вважається, що салат з сирої риби приносить удачу, морські водорості – процвітання.

При цьому жителі Китаю в перший день нового року, намагаються утриматися від м'ясних страв, тому що вважається, що вони можуть сполохати щастя. Діти вітають батьків зі святом, а ті їм дарують червоні конверти з грошима. Також всі ходять один до одного в гості і приносять мандарини.

Нагадаємо, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у лютому чекає виконання бажань. При цьому вони говорять про те, що останній місяць зими незважаючи на високосний рік принесе багато позитивних моментів різним знакам Зодіаку.