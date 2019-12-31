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Новий рік 2020 вже відзначають деякі країни: куди свято прийшло першим

STYLERЖиття    31.12.2019 - 17:50
Новий рік 2020 вже відзначають деякі країни: куди свято прийшло першим
Новий рік 2020 (фото: pixabay.com)

Жителі деяких країн вже почали відзначати Новий рік 2020

Новий рік 2020 першими зустріли жителі острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які розташовані в південно-західній частині Тихого океану. На цих островах Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом.

Після цього Новий рік зустріла Нова Зеландія і українські полярники на станції Академіка Вернадського в Антарктиді. Після цього Новий рік прийшов до Австралії.

Новий рік 2020 вже відзначають деякі країни: куди свято прийшло першим

Новий рік на Кірібаті (фото: twitter.com/AM_1080)

В 17:00 за київським часом Новий рік прийшов у Японію, Північну і Південну Корею.

Новий рік в Новій Зеландії (відео: facebook.com/hromadskeua)

Останніми зустрічати Новий 2020 рік будуть на американській частині острова Самоа і острови Бейкер в Тихому океані. Там свято розпочнеться о 13:00 за київським часом 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що нацгвардійці записали фантастичний кавер на пісню "Щедрик", музику для якої написав український композитор Микола Леонтович. Гвардійці також представелі яскравий кліп на свою версію щедрівки.

Варто зазначити, що перед новорічними святами українська щедрівка традиційно знаходить "нове життя". Різні музиканти і артисти часто показують свої власні аранжування.

Ми також писали про те, коли в Україні в 2020 році потрібно колядувати, щедрувати і посівати. Адже на новорічні свята існує багато незвичайних традицій.

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