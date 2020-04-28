Нові вимоги банків для переказу грошей: що зміниться для українців

У вівторок, 28 квітня, в Україні набуває чинності закон про фінмоніторинг. Що змінює цей документ для простих українців, які хочуть переказати гроші. Про це розповів Національний банк України на своїй сторінці в Facebook.

За словами НБУ, закон суттєво не змінить життя 95% клієнтів банків, оскільки вони вже ідентифіковані. Він також не змінює звичайні операції громадян. Закон приймався для того, щоб зіпсувати життя шахраям, а не ускладнити життя простим людям.

В першу чергу українців цікавить, що буде з оплатою комуналки. Регулятор запевнив, що нічого нового не відбудеться. Ідентифікація платника при оплаті комунальних послуг не потрібна, як і при інших простих платежах.

Якщо ви захочете перевести родичам гроші, то зможете без труднощів здійснити переклад як 10 тисяч, так і 25 тисяч гривень. Допускається переказ у межах сум, дозволених банком. У банку вже є вся необхідна інформація про власника карти, тому він вже ідентифікований клієнт.

Кошти також можна перевести через термінали самообслуговування. Якщо у них є зчитувач даних з картки, то операцію можна зробити в межах сум, дозволених банком. Якщо ж такого зчитувача немає, і ідентифікувати користувача не можна, то переказ можна зробити в межах ліміту до 5 тисяч гривень.

Що стосується переказів з-за кордону на валютний рахунок, то ніяких лімітів і обмежень законом про фінмоніторинг не встановлено, оскільки ви вже ідентифікований клієнт.

У Нацбанку зазначили, що банки повинні фокусуватися на найвищих зонах ризику - операціях понад 400 тисяч гривень, а також на незвичайних операціях клієнтів. Наприклад, клієнт займається 10 років торгівлею овочів, а потім переказує гроші на оплату металобрухту на сотні тисяч гривень. Це дивна, непритаманна операція, тому на це звернуть увагу.

Раніше ми писали про те, що потрібно знати про нові правила банківських переказів в Україні.