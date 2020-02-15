Нові штрафи для водіїв: як будуть карати порушників ПДР

Водіїв каратимуть за порушення ПДР дуже суворо
В Україні неприємний сюрприз приготували для українських водіїв. У 2020 році штрафи за деякі порушення піднімуться в кілька разів. Підвищення штрафів ініціювали в МВС, бо тотальне недотримання правил дорожнього руху є головною причиною величезної кількості аварій і смертей на дорогах України.
Раніше штрафи за серйозні порушення правил дорожнього руху коливалися в межах 250 -500 гривень і такі невеликі суми не надавали серйозного впливу на водіїв. У 2020 році МВС планує збільшити штрафи за такі порушення:
Додатково хочуть знизити поріг перевищення швидкості, з якого настане адміністративна відповідальність – до 10 км (Зараз це 20 км).
Водіння автомобіля в нетверезому вигляді – 10 200 гривень та позбавлення прав на рік. Повторний штраф протягом 5 років – 40 200 гривень та позбавлення прав на 10 років.
Крім того, на дорогах України у 2020 році повинна заробити система фото і відеофіксації перевищення швидкості.
Порушення правил зупинки та стоянки автомобілів на місці для електрокарів, а також створення перешкод водіїв таких авто – штраф від 340 до 510 гривень.