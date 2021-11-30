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Нові штами COVID-19: які симптоми можуть бути у вакцинованих

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Вівторок 30 листопада 2021 20:41
Нові штами COVID-19: які симптоми можуть бути у вакцинованих Медики розповіли про симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Люди з вакцинацією від коронавірусу можуть заражатися цією хворобою, в тому числі й новими штамами. Симптоми у них будуть сильно відрізнятися, а перебіг хвороби може бути дуже легким малопомітним.

У вакцинованих новий штам Омікрон викликає тільки два симптоми. Про це пише Medikforum з посиланням на британських дослідників проєкту ZOE COVID Symptom Study.

Новий штам коронавірусу Омікрон володіє великою кількістю мутацій. Це викликає побоювання у медиків, що вірус може вислизати від імунітету, який люди отримують разом з вакцинами.

Заразитися новим штамом можуть і ті, хто раніше перехворів на інші версії коронавірусу. Медики закликають уважно стежити за симптомами, які можуть проявитися у тих, хто вже вакцинований.

За даними британських вчених, у вакцинованих найчастіше проявляються два симптоми: кашель і чхання, особливо тривалі.

"Якщо ви зробили щеплення і почали часто чхати або кашляти без пояснення причин, вам слід залишитися вдома і пройти тест на коронавірус. Особливо, якщо ви живете або працюєте з людьми, які піддаються більшому ризику захворювання", - відзначають в ZOE COVID.

Крім того, кашель і чхання можуть сприяти швидкому поширенню вірусу. Тому носіння масок, миття рук, заборона на дотик особи – це все залишається важливим.

Також при штамі Омікрон можуть бути й стандартні ознаки – втрата нюху і смаку.

Як зазначає доктор Комаровський, новий штам був виявлений в ПАР. Особливість цього вірусу - він атакує організми з ослабленим імунітетом через інших захворювань. Наприклад, пацієнтів з ВІЛ.

На цей момент даних про цей штам дуже небагато і вчені продовжують його вивчення.

Однак в ПАР на цей час спалах захворюваності не дуже велика і пацієнтів з гострою потребою в кисні там майже немає.

Комаровський розповів про новий штам коронавірусу Омікрон

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Голубовська розповіла всі подробиці про новий штам коронавірусу Омікрон.

А також ми розповідали про те, що український імунолог пояснив, чи небезпечний Омікрон.

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Коронавірус Омикрон
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