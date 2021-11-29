Український імунолог пояснив, чи небезпечний новий штам коронавірусу Омікрон

Новий штам коронавірусу Омікрон ще мало вивчений і поки незрозуміло, чи витіснить він Дельту чи ні.

Чи варто боятися нового штаму

"Панікувати не варто, ставитися до нього обережно - так, варто. Чи витіснить він "Дельту", поки ми не можемо сказати, ще мало випадків проаналізовано. Поки видно, що він як мінімум не поступається "Дельті" в заразності і репродукції, тому те, що він витіснить "Дельту" - така ймовірність, на жаль, є", - сказав Донськой.

Про перебіг хвороби після інфікування новим штамом - поки теж мало чого відомо.

"Поки що рано говорити, тому що описано занадто мало клінічних випадків. Чи типові вони, чи не дуже, ми ще не знаємо. Занадто мало пацієнтів, у яких був підтверджений цей штам. Ми ще не знаємо, тому спекулювати, що він слабший або навпаки, сильніший, поки не варто", - повідомив медик.

Донськой припустив, що скоро вірус буде і в Україні.

"Тільки почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може його завезти. Так що карантин, обмеження, які приїжджають необхідно тестувати і все одно садити на карантин — тільки так ми зможемо знизити ймовірність потрапляння цього вірусу в Україну. Хоча, на жаль, не будемо себе обманювати, він все одно потрапить", - резюмував імунолог.