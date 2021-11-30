Новые штаммы COVID-19: какие симптомы могут быть у вакцинированных

Люди с вакцинацией от коронавируса могут заражаться этой болезнью, в том числе и новыми штаммами. Симптомы у них будут сильно отличаться, а течение болезни может быть очень легким малозаметным.

У вакцинированных новый штамм Омикрон вызывает только два симптома. Об этом пишет Medikforum со ссылкой на британских исследователей проекта ZOE COVID Symptom Study.

Новый штамм коронавируса Омикрон обладает большим количеством мутаций. Это вызывает опасения у медиков, что вирус может ускользать от иммунитета, который люди получают вместе с вакцинами.

Заразиться новым штаммом могут и те, кто ранее переболел другими версиями коронавируса. Медики призывают внимательно следить за симптомами, которые могут проявиться у тех, кто уже вакцинирован.

По данным британских ученых, у вакцинированных чаще всего проявляются два симптома: кашель и чихание, особенно длительные.

"Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без объяснения причин, вам следует остаться дома и пройти тест на коронавирус. Особенно, если вы живете или работаете с людьми, которые подвергаются большему риску заболевания", - отмечают в ZOE COVID.

Кроме того, кашель и чихание могут способствовать быстрому распространению вируса. Поэтому ношение масок, мытье рук, запрет на касание лица – это все остается важным.

Также при штамме Омикрон могут быть и стандартные признаки – потеря обоняния и вкуса.

Как отмечает доктор Комаровский, новый штамм был обнаружен в ЮАР. Особенность этого вируса – он атакует организмы с ослабленным иммунитетом из-за других заболеваний. Например, пациентов с ВИЧ.

На данный момент данных об этом штамме очень немного и ученые продолжают его изучение.

Однако в ЮАР сейчас вспышка заболеваемости не очень большая и пациентов с острой потребностью в кислороде там почти нет.

Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса Омикрон