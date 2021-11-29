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Голубовська розповіла всі подробиці про новий штам коронавірусу Омікрон

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Понеділок 29 листопада 2021 14:12
Голубовська розповіла всі подробиці про новий штам коронавірусу Омікрон Фото: Голубовська розповіла про новий штам Омікрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Новий штам коронавірусу Омікрон стурбував не на жарт практично всіх громадян світу. Що від нього чекати і чи так він заразний, пояснила медик Ольга Голубовська.

Інформацією вона поділилася на своїй Facebook-сторінці.

Наскільки заразний Омікрон

За словами Голубовської, зараз немає інформації, чи є новий штам заразніше, ніж, наприклад, Дельта.

"Поки неясно, чи є Омікрон більш заразним, в порівнянні з іншими варіантами, включаючи Дельта. Число інфікованих в Південній Африці зросло, але епідеміологічні розслідування з'ясовують, чи пов'язано це з Omicron або іншими факторами", - уточнила інфекціоніст.

Яка тяжкість захворювання

Наскільки важким є перебіг хвороби після зараження новим штамом - теж поки не вивчено. Також неясно і на рахунок симптомів, чи відрізняються вони від Дельти.

"У Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язано зі збільшенням загального числа інфікованих людей, і не тільки варіантом Омікроном. В даний час немає інформації, що дозволяє припустити, що симптоми, пов'язані з Омікроном, відрізняються від симптомів інших варіантів", - повідомила Голубовська.

Чи ефективна вакцина від Омікрону

"Ефективність вакцин від цього варіанту невідома (поки). Ефективність тестів: широко використовувані тести ПЛР виявляють і варіант Omicron, ефективність експрес-тестів вивчається", - поінформувала медик.

Як ми раніше писали, Голубовська пояснила, кому з українців потрібна третя доза вакцини від COVID.

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Ольга Голубовская
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