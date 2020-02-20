Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали "сердечка"

У Нових Санжарах поновилися протести після того, як увечері 20 лютого туди прибули автобуси з евакуйованими з охопленого коронавірусом Уханя українцями та іноземцями. Місцеве населення до останнього противилося прибуттю в їхнє місто українців з Китаю, але колона автобусів з боєм прорвалася. Провокатори кидали в автобуси камені, а з вікон їм показували сердечка. Як приймали українців в Нових Санжарах - в матеріалі Styler.

Під час сутичок з протестувальниками постраждав поліцейський - його вдарили в око, співробітника правоохоронних органів забрала швидка. Люди палили шини, зводили і палили барикади, були сутички з правоохоронцями, люди втрачали свідомість.

У Нових Санжарах люди показували сердечка с автобусов (скрін: facebook.com/tsn.ua)

Події в Нових Санжарах вже встигли охрестити Коронамайданом. Зазначимо, що ці події відбувалися у річницю загибелі Героїв Небесної Сотні на Майдані 20 лютого 2014 року.

Автобуси з українцями та іноземцями прорвалися крізь протести в Нових Санжарах (відео: facebook.com/tsn.ua)

Нагадаємо, що український літак 18 лютого вилетів до китайського міста Ухань, щоб забрати з епіцентру коронавіруса людей. Вранці 20 лютого авіалайнер SkyUp рейсу PQ 7302 приземлився в "Борисполі" на дозаправку, після чого полетів у Харків. Звідти 45 українців і 27 іноземців поїхали в Нові Санжари на автобусах.

Протести в Нових Санжарах (фото: РБК-Україна)