Нові правила і штрафи: які "сюрпризи" чекають на автомобілістів

З 1 січня 2020 року в Україні набули чинності нові правила дорожнього руху щодо паркування автомобілів. Зміни в правила були внесені після того, як в країні почали набирати популярність електромобілі. Відповідне відео опубліковано ТСН.

Не так давно на території України вступив у дію закон про створення інфраструктури для електромобілів. Тепер власники електричних авто отримали власні паркувальні місця, на яких не можна паркувати машини з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

З цього моменту електромобілі будуть отримувати номерні знаки з зеленим шрифтом. Гібридні авто також віднесені до електромобілів, проте для них не передбачені "зелені" номерні знаки.

У правилах дорожнього руху з'являться три нових дорожніх знака: "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

У разі, якщо ви не власник електромобіля і припаркувалися під таким знаком, ви заплатите штраф від 340 до 510 гривень. Також інспекторам з паркування надається право евакуювати авто порушника.