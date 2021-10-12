Нові правила перевезень в Україні: у МОЗ назвали виняток

Неповнолітні зможуть переміщатися міжобласним транспортом без обмежень, оскільки зараз для них не передбачена вакцинація від коронавірусу та отримання сертифіката вакцинації.

"Діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред'явлення сертифікатів або міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, в тому числі й в транспорті", - підкреслив Ляшко.

Які правила пасажирських перевезень діятимуть з 21 жовтня:

Міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у водіїв, екіпажу літака і пасажирів таких документів:

Документ про повний курс вакцинації або документ, який підтверджує отримання однієї дози дводозової вакцини для регіонів "жовтого" рівня

Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію однієї дози однодозної вакцини або двома дозами дводозової вакцини, які дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях

Негативний результат ПЛР або документ про одужання особи від зазначеної хвороби, дія якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі й в Дія.

Негативний тест методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, дійсний 72 години.

Правила стосуються як регулярних, так і не регулярних перевезень пасажирів автотранспортом, автобусних маршрутів, авіаційному та залізничному транспортові міжобласного значення.