Нові права і безвиз: які зміни чекають на українців у листопаді

У листопаді 2019 року українців чекає кілька цікавих нововведень, які принесуть зміни в декількох галузях життя. Зокрема, українські водії отримають можливість створювати е-посвідчення за допомогою мобільного додатку, запрацює оновлена Державна митна служба і українці отримають право їздити в Домініканську республіку без віз.

У листопаді планується запустити спеціальний мобільний додаток для водіїв, в якому можна буде створювати власні е-посвідчення або електронні технічні паспорти. Це дозволить не носити з собою постійно пластикові оригінали документів. Електронні документи будуть мати таку ж юридичну силу, як і оригінальні.

Однак, тут є і підводні камені – водійські права та технічні паспорти радянського зразка, а також ламіновані, які були видані в період з 1990 по 2000 роки, будуть недоступні для оцифровки. Водіям, для того, щоб завантажити свої дані в новий додаток, доведеться обміняти старі оригінали на нові.

У листопаді запрацює оновлена Державна митна служба та її основні функції – боротьба з корупцією та контрабандою. Митні пости, які підпорядковуються ДФС, переведуть під управління Митної служби. Скоротиться і кількість митниць – з 26 до 16, а ось кінологічний центр та лабораторія – залишаться.

Ще одна приємна новина для тих українців, які люблять подорожувати – з листопада запрацює безвізовий режим з Домініканською республікою, гірським островом з тропічними лісами на стику Карибського моря і Атлантичного океану. Українці зможуть перебувати на території цієї країни без візи до 90 днів, незалежно від мети поїздки. Це правило почне працювати з 13 листопада 2019 року.