Нові Кидки мангуста: з'ясувалося, як окупанти готували відео "хіматаки" і підривали авто

Після виявлення, як ватажки "Л/ДНР" записували відеоролики з оголошенням про евакуацію жителів ОРДЛО за два дні до виходу в ефіри, спливли нові дані, що викривають окупантів у підготовці інших провокацій. Зокрема, про "хіматаку" у Горлівці та підрив авто шефа "народної міліції ДНР".

Про це 19 лютого розповіла експерт ГО "Інформаційна безпека" і співголова комітету American Chamber of Commerce Тетяна Попова в Facebook .

Як і у випадку з історією про заяву про вивезення людей під вигаданим приводом про нібито загрозу наступу ЗСУ на підконтрольні бойовикам райони Донбасу, розкрити брехню допоміг аналіз метаданих ролика.

"Відеозапис "української диверсії" (підрив ємності з хлором на території очисних споруд), яка за твердженнями бойовиків "ДНР" сталася 18 лютого біля Горлівки, насправді був зроблений ще 8 лютого", - пише Попова.

Метадані відеоролика про "хіматаку" у Горлівці (фото: facebook.com/TVP777)

Вона також з іронією додала, що таке виведення на чисту воду став "продовженням Кидка мангуста" (саме під такою назвою зберігався файл з відео ватажка "ЛНРівців" Леоніда Пасічника, що був розміщений на проросійських інтернет-ресурсах).

У публікації на Facebook-сторінці "Інформаційні війська України" уточнюють, що журналісти проаналізували метадані відео з нібито "екшн-камери української ДРГ" - та, за словами окупантів,"планувала хіматаку і говорила польською мовою".

Так було з'ясовано, що ролик був завантажений ще 8 лютого, а проект відео називався "2021-02-04 ДРГ.prproj" і лежав у папці під назвою "2021".

Метадані - 8 лютого було завантажено відео ролика про "хіматаку" 18 лютого в Горлівці (фото: facebook.com/i.army.org)

Крім того, стали відомі деталі про вибух машини головного "силовика" "ДНРівців" увечері 18 лютого біля будівлі колишньої Донецької ОДА, в якій зараз розташовується верхівка російсько-окупаційної адміністрації.

Тоді росЗМІ з посиланням на місцеву "народну міліцію" розповіли, що на парковці вибухнув автомобіль "начальника народної міліції ДНР" Сіненкова, сам він не постраждав.

Також були показані фото і відео цієї підірваної машини, а саме старенького УАЗика.

Фото: вибух у Донецьку (t.me/Doninside

Фото підірваного в Донецьку УАЗа (facebook.com/TVP777)

Примітно, що автомобільні номери Сіненкова на ній - "ДК0101" - ще влітку стояли на новішій автівці. На це звернув увагу журналіст "Медіазони" Антон Пустовалов.

"Мабуть, шкода стало, вирішили принести в жертву, що простіше", - пояснює Попова використання окупантами для пропагандистської "картинки" зовсім іншої машини.

Автономер "начальника народної міліції ДНР" на двох різних машинах - яку підірвали, і яку було шкода (фото: facebook.com/TVP777)